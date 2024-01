Mansory zorgt dat het “te weinig wielen-probleem” wat sommige mensen hebben met de Mercedes G-Klasse opgelost wordt.

Mercedes blijft trouw aan het ‘gekke’ imago van de G-Klasse. Waar bij vrijwel elk ander model van Das Haus elektrificatie en downsizing een rol begon te spelen, blijft de huidige G Wagon nog even onder ons, inclusief V8 AMG-modellen en zelfs de gestoorde 4×4². Helaas is een nieuwe Mercedes G-Klasse 6×6 AMG één brug te ver.

6×6 bestaat toch!

De AMG G63 6×6 (W463) werd overigens verkocht als Mercedes, maar gebouwd door Brabus. Als Mercedes er geen brood meer in ziet, dan moet Brabus zelf maar aan de slag. Mercedes heeft de vernieuwde G-Klasse aardig trouw aan zijn originele proporties gehouden, dus je bent eigenlijk al klaar als je de nieuwe motoren, het nieuwe dashboard en de subtiele nieuwe stylingsdingetjes toevoegt aan de oude 6×6.

Mansory

Het lijkt in ieder geval genoeg reden geweest te zijn voor Mansory om ook weer eens de bouwtekeningen van de 6×6 erbij te pakken. Hun oude 6×6 bleek voor vele zeswieler-kopers de perfecte kers op de taart en een best aantal exemplaren van de gelimiteerde 6×6 werden ge-Mansoryficeerd. Goeie oude tijden! Die je nu kan herleven.

Mansory Gronos 6×6

Want bij Mansory is de G63 AMG 6×6 ook terug. De creatie heet ‘Gronos 6×6’ en het is zeker niet simpelweg een zeswielige G. Nee, dat is voor plebejers. In plaats daarvan krijg je de gebruikelijke reeks Mansory wansmaakartikelen upgrades, zodat de 6×6 ook echt een blikvanger is. Bovenaan de lijst meest potsierlijke opvallende modificaties is dat het koolstofvezel een wat vreemd patroontje heeft, iets met kettingen. Koolstofvezel is zó 2004, forged carbon of CFRP is zó 2014, in 2024 is het tijd voor aangepaste patronen in het koolstofvezel.

Blauw

Overigens is de lijst van meest, eh, excentrieke modificaties een lange lijst. In het interieur is het thema een soort blauw, of wellicht turquoise. Want alles is die kleur, behalve de panelen met het gekke koolstofvezelmotiefje en de sfeerverlichting. Inclusief sterrenhemeltje. Al is dat niet het vleugje Rolls-Royce wat we bedoelden in de titel. Dit kan immers elke hemeltjesstikker voor je doen.

Coach Door

De Mansory Gronos 6×6 heeft namelijk ook iets wat we ook al jaren kennen van Rolls-Royce (en vele anderen, maar Rolls-Royce lijkt het eigen gemaakt te hebben): zelfmoorddeuren achter. Of coach doors, zo willen luxemerken vaak dat je het noemt. Mansory doet wel vaker gekke dingen met deuren op de G-Klasse, dus waarom niet op je al compleet krankzinnige zeswielige G-Klasse.

Offroad

Net als de Brabus G-Klasse 6×6 doet de Mansory Gronos ook nog een gooi naar het zijn van een serieuze offroader. Je krijgt een scala aan lampen, een lier voorop en optioneel zelfs echte offroad-banden. Wat toch een beetje voelt alsof Elton John onder zijn glitterpak een set wandelschoenen draagt: je ziet er dan niet echt uit alsof je de Mont Blanc gaat beklimmen.

Uiteraard kan de motor niet achterblijven, dus voert Mansory de V8 op naar 900 pk en 1.200 Nm. Daarmee sprint de Mansory Gronos 6×6 sneller naar 100 dan het Roemeense paleis van Ceaucescu, wat qua afmetingen een belangrijke concurrent van de auto is. Er worden 10 stuks gebouwd.