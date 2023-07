De belachelijkste versie van de Mercedes G-Klasse, de 6×6, herrijst als een feniks vanuit Bottrop.

Mercedes doet hun best om momenteel het milieuvriendelijke deel van de automarkt te bedienen. Noem het compensatiegedrag, na jaren van misschien wel de minst milieuvriendelijke Duitse auto’s die je kon krijgen. De dikste AMG-modellen hebben jarenlang bijna Amerikaanse vormen van dikheid qua motor aangenomen, met als goed voorbeeld dat zelfs de C-Klasse een blubberdikke 6.2 liter grote motor kreeg. Die dagen zijn met de huidige viercilinder AMG C63 wel voorbij.

G-Klasse

Er is één auto die nog weerspiegelt dat Mercedes tegen wil en dank af en toe nog even voluit gaat. Dat is natuurlijk de G-Klasse. En niks weerspiegelt die eigenwijze natuur van Mercedes in de uitgaande twee decennia zo goed als de laatste twee dikke versies van de oude G-Klasse. Dan hebben we het natuurlijk over de 4×4², die ook nog eens voor de huidige generatie terugkeerde. En de ultieme middelvinger naar alles wat logisch, milieuvriendelijk, betaalbaar en gepast is. De Mercedes G-Klasse 6×6.

De vraag ‘waarom?’ is niet zo relevant bij de 6×6. De vraag ‘waarom niet?’ des te relevanter, want de zeer gelimiteerde zeswielige G was al snel uitverkocht. Je pakte nog meer street cred als je hem ook nog eens liet opleuken bij Mansory of Brabus. Die laatste kom je trouwens sowieso langs, want de vorige 6×6 werd gebouwd door Brabus. Dankzij de welbekende portaalassen en daardoor gigantische grondspeling kon deze mastodont nog een best aardig potje crossen in het onverharde. Toch heb je de meeste kans om een 6×6 te spotten in een willekeurige smalle straat in Londen of een Dubais winkelcentrum. Bepaalde rijkdom ondermijnt elke vorm van logica nou eenmaal.

Terugkeer Mercedes G-Klasse 6×6

Alle officiële exemplaren van de Mercedes G-Klasse 6×6 waren een G63 AMG van de uitgaande generatie. Er zijn een stuk of 100 gebouwd door Brabus en heden ten dage mag je nog best een duit neerleggen voor zo’n belachelijke zeswieler. Van de nieuwste G-Klasse is immers geen 6×6. Tenminste, was geen 6×6. Hij is terug!

Brabus XLP 6×6 Adventure

Mercedes, waar uit alles blijkt dat er een soort zwaard van Damocles boven het hoofd hangt op milieugebied, kan natuurlijk nooit wegkomen met dit soort onzin. De aankondiging van de al belachelijke 4×4² ging al tussen neus en lippen door, eentje met nog meer wielen wordt dan lastig. Vandaar dat de nieuwe 6×6 wederom niet officieel door Mercedes gebouwd wordt, maar door Brabus. Dit keert ontleent Mercedes echter hun ster niet aan het apparaat en mag Brabus zelf pronken met het ding.

Officieel heet hij Brabus XLP 6×6 Adventure en er komen direct twee versies. Beide versies hebben de AMG V8 Biturbo motor onder de kap, maar dan door Brabus uitgeboord naar 4.5 liter. De meest milde versie genaamd XLP 800, in het wit gepresenteerd, levert 800 pk en 1.000 Nm. Dankzij zeswielaandrijving schiet je van 0 naar 100 in 5,8 seconden, wat voor een leeggewicht van 3.670 kg en een lengte van 6,18 meter absoluut niet slecht is. Paleis Huis ten Bosch, de belangrijkste concurrent van de Brabus 6×6, doet er immers veel langer over én wij betwijfelen of je die naar een topsnelheid van 210 km/u kan jagen. De Brabus XLP 800 namelijk wel.

Superblack

En dat is dus de milde versie. Je wil natuurlijk de dikste versie en dat is de Brabus XLP 900 Adventure Superblack. Als we je vertellen dat de XLP 800 precies 800 pk heeft, dan kun je wel raden hoeveel de XLP 900 heeft. Concreet betekent dat een nóg snellere sprinttijd: 5,2 seconden naar de 100. Met een gelimiteerd(!) koppel van 1.250 Nm mag je waarschijnlijk ook nog eens een Eriba Touring trekken. Voor als het nog niet duidelijk was: de 6×6 volgt dus écht het recept van een 6×6, met dus ook weer portaalassen en een grondspeling van 47 centimeter. Of de nieuwe 6×6 ook bijvoorbeeld luchtcompressors voor het oppompen van banden en twee brandstoftanks heeft, zoals de oude Mercedes G-Klasse 6×6, dat wordt niet duidelijk.

Brabus deelt verder in hun specificaties alles wat je wil weten over de transformatie naar een 6×6, inclusief het verbruik. Dat is een totaal schaamteloze 18,1 liter per 100 km of ongeveer 1 op 5, terwijl je per kilometer 420 gram CO2 de atmosfeer in rookt. Toch kun je met een gerust hart naar elke GroenLinks-fandag, want inbegrepen bij elke XLP 800 of 900 zit het “Brabus Climate Package: Plant My Tree”. Voor elke verkochte 6×6 plant Brabus 1.500 bomen en compenseert zo 4.200 kg CO2. En zo kan je ineens zonder SUV-schaamte 10.000 kilometer rijden met de nieuwe Mercedes G-Klasse 6×6.

Wat betreft de Brabus-verfraaiingen aan de Mercedes G-Klasse 6×6 moet je vooral rekenen op een set wielen, wat neppe koolstofvezel koelgaten, een rasechte ‘see through bonnet‘ zodat je het Brabus-motordeksel in al zijn glorie kan zien zitten, een dakrek en een buizenframe op het bed zoals de oude 6×6. Ook al wordt het nergens bevestigd, het heeft er alle schijn van dat de gebruikte mallen om de 6×6-koets te bouwen gewoon van de oude G-Klasse komen. Maar je krijgt gewoon wel de geüpdatete voorkant en het geüpdatete interieur van de nieuwste G.

Kortom: de belachelijkste auto ter wereld mag het nog één keer proberen. Kost da? Dat moet je Brabus vragen bij serieuze interesse.