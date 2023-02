Dit is de eerste nieuwe G-klasse met drie deuren!

En wat voor deuren! Mansory heeft zichzelf weer overtroffen met een bizar project.

Bodykits worden door legio bedrijven aangeboden, dus daar is het unieke wel een beetje vanaf. Als je écht iets bijzonders wil moet er de zaag gezet worden in de carrosserie. Dat doet Mansory tegenwoordig ook. Eerder kwamen ze al met een idiote driedeurs Lamborghini Urus en nu hebben ze weer een knotsgek project.

Deze keer gaat het om een Mercedes G-klasse. Op dit thema hebben we al ontelbare variaties gezien, maar Mansory heeft toch iets gecreëerd wat we nog niet eerder hebben gezien. De nieuwe Mercedes-AMG G 63 is nu namelijk een 3-deurs geworden met suicide doors á la Rolls-Royce. Jawel.

Deze auto is om heel veel redenen bijzonder, maar een 3-deurs variant van de nieuwe G-klasse was er überhaupt nog niet. Zelfs zonder alle gekke fratsen was dit dus iets unieks geweest. Mansory noemt het zelf trouwens een 2-deurs coupé, maar over die omschrijving valt te discussiëren.

De 3-deurs G-klasse heeft nog gewoon een tweede zitrij, al is dit geen achterbank meer. Dit zijn nu twee losse captain seats. Daar kun je zitten als een vorst, maar je moet wel jezelf wel eerst via de suicide doors langs de voorstoelen wurmen. Dat is dan weer een beetje armoedig.

Los van de deuren is deze G-klasse een knotsgek apparaat. Mansory heeft alles uit de kast getrokken qua carbon opsmuk om deze auto zo opvallend mogelijk te maken. Zoals we gewend zijn van de tuner gebruiken ze daarbij geen gewoon carbon, maar forged carbon.

Een unieke lakkleur mag natuurlijk ook niet ontbreken. Deze auto is uitgevoerd in ‘Fludium paint chrome atmosphere’, een kleur die overloopt van goud naar zwart. De kleur zien we ook terug op de putdekselvelgen, die 24 inch meten.

Het interieur is evenmin een saaie bedoening. Dit is voor het overgrote deel uitgevoerd in wit, met extreem foute goudkleurige accenten op het stuur en dashboard. Het goud zien we ook terug in de bekleding.

De V8 heeft voor de gelegenheid ook nog een krachtkuurtje gekregen. Het vermogen is gestegen van 585 pk naar 900 pk, terwijl het koppel van 850 Nm naar 1.200 Nm is gegaan. Daarmee zit deze G-klasse in 3,3 seconden op 100 km/u.

Mansory gaat deze zeer bijzondere 3-deurs G-klasse bouwen in een gelimiteerde oplage van 8 stuks. Het prijskaartje is niet bekend, maar gezien de ingrijpende aanpassingen zal deze hoogstwaarschijnlijk uit zeven cijfers voor de komma bestaan.