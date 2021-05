Opel Ascona crash geeft ons 'slechtste chauffeur' flashbacks - Autoblog.nl

Een vers gerestaureerde klassieker wordt korte tijd na zijn verjongingskuur aangereden door iemand anders. Deze crash met een Opel Ascona in de hoofdrol geeft ons flashbacks naar andere tijden.

Het zal de man in kwestie nog elke dag achtervolgen: in 2012 werd de Volvo PV544 van een klassiekerfanaat aangereden door een kandidaat van De Allerslechtste Chauffeur van Nederland. De oorzaak was simpel: de meid in kwestie reed harder dan 50 waar je 30 mocht en moest voorrang verlenen aan rechts. Het feit dat zo’n Volvo PV544 niet makkelijk vervangbaar is, is al zuur. Wat het verhaal echter extra zuur maakt is dat de bestuurder van de Volvo net een dertienjarige restauratie van de oldtimer achter de rug had.

Flashback

Als zoiets gebeurt, dan baal je als een stekker. Gelukkig komt zo veel toeval bijna nooit voor. Het heeft echter negen jaar geduurd, maar er komt in Nederland een vergelijkbaar incident aan bod. Een Opel Ascona was betrokken bij een aardig zware crash waar de omstandigheden erg vergelijkbaar waren.

Aan diggelen

Zoals je kunt zien is de middenklasse sedan van Opel flink aangereden. Het ging om een lullige kop-staartbotsing. De bestuurder en eigenaar van de Opel, de 34-jarige Arno van Beek uit Putten, remde af om voorrang te verlenen. Dat had een vrouw – of het dezelfde is als in het programma is niet bekend – achter hem te laat door. Een flinke afdruk van een auto in de achterzijde van de Ascona is het gevolg.

Net gerestaureerd

Dat is al lullig met een auto waar er niet meer zo veel van zijn, maar deze Opel Ascona was ook niet lang voor de crash gerestaureerd. De Puttenaar kocht de auto in slechte staat op 18-jarige leeftijd, 16 jaar geleden. Sindsdien is hij af en aan bezig geweest om de Ascona een flinke verjongingskuur te geven. De auto is steeds zorgvuldig gerestaureerd met originele onderdelen en er ligt ook sinds kort een vernieuwde motor in. Ook zijn wat roestplekken en schades verwijderd door een autobedrijf. Die mogen nogmaals aan de slag.

Reparabel?

Niet om de crash met de Opel Ascona af te schrijven als ‘klein’, maar alles van voorbumper tot en met achterwiel ziet er in principe nog goed uit. De auto wordt dan ook binnenkort bekeken door een schade-expert om te zien of er geen grote schades aan bijvoorbeeld het chassis zitten. Wanneer dat niet het geval is, wil Van Beek de auto gewoon weer gaan repareren en gaat hij weer naar zijn status als zondagsauto en auto voor oldtimerevenementen. “Ik hoop dat het goedkomt.” (via De Puttenaer)

Foto’s: Tim van Donkersgoed/Persbureau Heitink