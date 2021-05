Ook de Bentley Bentayga facelift ontkomt niet aan Mansory - Autoblog.nl

Na de G-Klasse lijkt de Bentley Bentayga het vaakst slachtoffer van tuning door Mansory en dergelijken. Dan kon de facelift dus ook niet achterblijven.

De Bentley Bentayga was een schot in de roos voor het Britse merk. De auto is ook eigenlijk perfect voor een merk als Bentley: ruime zit, lekker hoog en opvallend en ook het comfort en totaal gebrek aan sportieve pretenties (we vergeten de Speed even) zorgt ervoor dat de Bentayga helemaal niet zulke heiligschennis is. Omdat toch veel mensen zaten te wachten op een luxe SUV van een merk als Bentley, werd het zowat lopende bandwerk om de auto te kunnen produceren.

Onderscheid

Je krijgt dan echter snel het probleem dat er plekken zijn op de wereld waar je de kans hebt om een andere Bentayga tegen het lijf te lopen. En dat kan natuurlijk absoluut niet: jij moet de beste hebben. Gelukkig zijn er manieren waarop je zelfs een Bentley Bentayga eruit kunt laten springen.

Mansory

Klop bijvoorbeeld eens bij Mansory aan voor tuning voor je Bentley Bentayga. De controversiële Duitse tuner heeft het nodige aantal ‘oude’ Bentayga’s al voorzien van extra opsmuk. De Bentayga is recent vernieuwd middels een facelift en je kunt al raden wat de designers bij Mansory te wachten stond. Het resultaat is ondertussen onder ons.

Bentayga facelift

“MANSORY Bentayga MY 2021 – Luxury and performance as its best”. Met deze niet kloppende zin probeert Mansory je te verzekeren dat je deze Bentley Bentayga móet hebben. Dat mag je van ons zelf bepalen. We kunnen je wel melden dat dit zwarte monster is aangepakt met een widebody, vele koolstofvezel onderdelen en 23 inch velgen – optioneel mag je ook 24 inch bestellen. Het klinkt bijna als een fietsenmaker.

Het interieur krijgt ook een volledige make-over. Het gaat om zwart leer met rode accenten. Dat is zo mooi, dat plaatjes ervan ons bespaard worden. Dat moet je dus gewoon maar even geloven.

Meer dan gechipt

Bij het onthullen van de Le Mansory kaartte collega @willeme al aan dat het meestal gaat om ordinaire chiptuning als de tuner extra power in de auto stopt. Daar lijkt Mansory bij de Bentley Bentayga facelift van geleerd te hebben. Het gaat namelijk om een ‘complete engine conversion’.

Alles wat op het internet staat is in principe waar, maar wat eronder staat lijkt meer op de waarheid. Het gaat om ‘herziene turbo’s’, een nieuw luchtfiltersysteem en een nieuwe sportuitlaat. Laat vooral de cijfers maar het werk doen: 750 pk, 1.020 Nm, een topsnelheid van 317 km/u en nul naar honderd in 3,7 seconden. Iets dikker, iets sneller, iets zwarter en iets unieker.

Kopen kan nog even niet, want de Mansory Bentley Bentayga facelift is vers onthuld en de website staat nog op ‘coming soon’. Anders had je hem gelijk besteld, toch?