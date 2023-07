Opgepakte winkeldief steelt in auto politieagent

Ja, dit soort dingen gebeuren tegenwoordig ook gewoon. Een opgepakte winkeldief wordt aangehouden voor diefstal en gaat direct door met stelen.

Tja, wat kun je eigenlij verwachten van een dief? Op één of andere manier blijft ongewenst gedrag hardnekkig terugkomen. Of je nu Marc Overmars, Suge Knight, Thijs Römer of heet. Het maakt eigenlijk niet uit. Je maakt een fout, je wordt gesnapt en je gaat vervolgens weer door met die fout.

In dit lijstje met recidivisten willen we wel graag het kaf van het koren scheiden. In dit geval gaat het namelijk niet om mensen die idolaat zijn van macht of het vastleggen van hun jongeheer op een 21 megapixel camera. Nee, het gaat om mensen die graag zichzelf items toe-eigenen die niet van hen zijn.

Opgepakte winkeldief

Dat gebeurde naemlijk met een 17 jarige jongeman uit het Friese Drachten. Dat meldt de Politiehonden Noord-Nederland. In dat geval gaat het om de afdeling van viervoeters van de noordelijke Hermandad.

Een hondengeleider (agent met politiehond) kreeg opdracht om te kijken naar een mogelijke diefstal. Het heerschap in kwestie knipte logo’s van merkkleding. Deze werd vervolgens aangehouden. De agent met hond kwam hem ophalen.

Eigen auto

Omdat er vanwege grote drukte geen politieauto’s beschikbaar zijn, moest de agent de opgepakte winkeldief meenemen naar het bureau in zijn privéauto. Daar zag de dief vervolgens zijn kans schoon om alsnog door te gaan met het stelen van items. Ditmaal van de agent in kwestie! uit de middenconsole ritselde hij diverse ‘goederen’ en stopte deze vervolgens in zijn zak. En nee, we verzinnen dit niet.

De dief in kwestie had er wellicht geen rekening mee gehouden dat fouillering zou plaats vinden, eenmaal aangekomen op het bureau. Daarbij herkende de agent zijn eigen spullen, die ze inmiddels weer terugheeft. De boef in kwestie zit nog eventjes vast. Wat er met hem gaat gebeuren is niet bekend, maar je zou bijna denken dat dit een recidivist is.

Via: Panorama