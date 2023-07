‘Red Bull overtreedt budgetcapregels WEER dit jaar’

Het zal toch niet zo zijn dat Red Bull de budgetcapregels weer overtreedt.

Als je het internet opgaat (Facebook, Instagram en, eh, ‘X’) zal het je zijn opgevallen dat sommige mensen er nogal zoutig om zijn dat Max Verstappen op dit moment alles wint. Gekscherend spreken ze van zijn ‘eerste wereldtitel’. Dit omdat de eerste titel in 2021 kwam door valsspelen (Michael Masi die de regels niet gevolgd zou hebben) en de tweede titel omdat Red Bull véél te veel geld uitgeven zou hebben.

Zoals het ernaar uitziet, krijgen de criticasters weer voldoende voer om hun beklag te doen de komende maanden. De eerste geluiden komen bij l’Equippe vandaan. Die stellen dat de teams hun vraagtekens zetten bij Helmut Marko. Niet op de manier zoals Nyck de Vries dat wellicht doet, maar in financieel opzicht.

Red Bull overtreedt budgetcapregels ALWEER

Marko is namelijk werkzaam bij Red Bull én AlphaTauri . En de teams vragen zich af en hoeverre Marko op de payroll staat bij Red Bull Racing. Want zoals je weet vallen de salarissen van de drie topverdieners buiten de budgetcap, maar Marko zou dan de vierde topverdiener zijn.

“Dus ik zeg gewoon dat vrijwilliger ben hier…”

Daarmee zou Red Bull – als dat verhaal zou kloppen – niet voldoen aan de regels van de budgetcap. Aan de andere kant, hoe deden ze dit vorig jaar dan? Helmut Marko is niet bepaald een nieuw fenomeen bij Red Bull Racing, toch?

Zeven teams doen het voortreffelijk

Over het algemeen gaat de budgetcap erg goed. Van de tien teams hebben er zeven te horen gekregen dat ze hun papieren op orde hebben. Drie teams zitten in een mogelijke gevarenzone. Dat omschrijven we op deze manier, omdat de FIA gewoon wat additionele informatie nodig heeft voordat ze hun fiat kunnen geven.

“Dus Max, volgende keer als papa je zakgeld geeft, moet je het papiergeld in de sok van Ome Helmut doen. Dan zorg ik dat je carpaccio met tomatensoep eet die avond. Misschien zelfs een Vianetta als toetje. En je mag dan tot negen uur op de Playstation”

Officieel is er helemaal niets bekend, maar gaat het om ‘hardnekkige’ geruchten. De namen die het meest hardnekkig naar boven drijven zijn Aston Martin en Mercedes. Met name Aston Martin Racing zou zich in een lastige situatie bevinden. Daarnaast worden – in mindere mate dus – Alpine en dus Red Bull Racing in verband gebracht. Wordt ongetwijfeld vervolgd.