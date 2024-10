Opgepast: nieuwe Franse flitsers kunnen je vierdubbel pakken

Bij deze ben je alvast gewaarschuwd voor je volgende vakantie naar Frankrijk.

In Nederland kennen we gewone flitspalen en ‘slimme camera’s’ die kijken of jij een telefoon in je klauwen hebt. In Frankrijk gaan ze echter nog een paar stapjes verder. Daar krijgen ze superslimme camera’s, die vier vliegen in één klap kunnen slaan.

De Franse overheid heeft kennelijk nog wat extra inkomsten nodig, want ze gaan dus flitspalen met extra functies introduceren. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen de flitsers straks ook controleren of jij niet aan het bumperkleven bent, netjes je gordel draagt en niet op je telefoon zit.

Op de bovengenoemde vergrijpen staat een boete van €135. Als je dus al bumperklevend zonder gordel te hard rijdt terwijl je op telefoon zit kun je met één flits een boete van €540 krijgen. Wat overigens wel volkomen terecht zou zijn.

Deze nieuwe maatregelen roepen wel weerstand op in Frankrijk, onder meer vanuit automobilistenbond 40 millions d’automobilistes. Volgens hen gaat het de overheid helemaal niet om de verkeersveiligheid, maar puur om extra inkomsten. Ook voorzien ze onterechte boetes. Je zou bijvoorbeeld een boete kunnen krijgen voor bumperkleven als iemand vlak voor je gaat rijden na een inhaalactie.

Op dit moment hoef je de slimme fliters nog niet te vrezen, want die moeten nog uitgerold worden. Maar tegen de tijd dat je volgend jaar weer richting de Cote d’Azur trekt zijn deze flitsers er misschien wel.

Via: AD

Foto: gasdub