Deze heerlijke old school Benz heeft een 6.2 V8

Deze custom Mercedes 560 SEC is om te smullen.

Een gewone Mercedes 380 SEC of een 500 SEC kun je nog voor redelijk schappelijke prijzen op de kop tikken, maar voor speciale versies wordt grof geld neergeteld. Op Bring a Trailer staat nu een heel speciaal exemplaar. Het is geen AMG Hammer, maar er ligt wél een AMG-blok onder de kap.

Het betreft een custom 560 SEC, die is aangepakt door de Amerikaanse Mercedes-restaurateur Bespoke. De auto is onder meer voorzien van een widebody, overgespoten in de kleur Smoke Silver en voorzien van 17 inch AMG-velgen. Dit ziet er allemaal heel fraai en period correct uit. Het interieur is ook helemaal onder handen genomen, met nieuwe bekleding en nieuwe houtinleg.

De meest interessante aanpassing is echter onder de motorkap te vinden. Daar ligt namelijk geen 5,5 liter V8 meer, maar een 6,2 liter V8. Die is niet period correct, want AMG boorde blokken hooguit op tot 6,0 liter. Het gaat hier om de welbekende 6,2 liter M156 V8, die we onder meer kennen uit de C63 AMG van twee generaties terug.

Hoeveel vermogen deze levert wordt niet vermeld, maar dat zal ergens tussen de 457 en 525 pk zijn, afhankelijk van de donorauto. De auto is tevens voorzien van een nieuwe versnellingsbak, een handgeschakelde zesbak. Verder is deze 560 SEC uitgerust met grotere remmen, een sperdifferentieel en een custom uitlaatsysteem.

Al met al heeft deze 560 SEC dus een zeer uitgebreide make-over gekregen, met een heel fraai resultaat. En nu wordt de auto geveild via Bring a Trailer. De veiling loopt nog vier dagen, maar het hoogste bod staat nu al op 275.000 dollar.