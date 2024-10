Wordt de Twingo EV een drieling? Ook Nissan wil aansluiten

Het lijkt erop dat er ook een Nissan Twingo komt.

De nieuwe Renault Twingo belooft een hele interessante EV te worden. Niet alleen vanwege het charmante design, maar ook vanwege het prijskaartje. Dat maakt het ook interessant voor andere fabrikanten om mee te doen.

Er was sprake van dat er een Volkswagen Twingo zou komen, maar dat feestje gaat toch niet door. Wel vernomen we eerder deze week dat de nieuwe Dacia Spring waarschijnlijk gebaseerd wordt op de Twingo. Dat is op zich een logische zet.

En het zou zomaar kunnen dan het een drieling wordt, want ook Nissan (wat natuurlijk ook een zustermerk is van Renault) heeft interesse. We weten sowieso al dat ze met een model komen gebaseerd op de Renault 5: de nieuwe Micra. En nu willen ze ook nog een model daaronder introduceren op het Ampr Small-platform. Dit wordt dan een broertje van de Twingo.

Dit zou voor Nissan een terugkeer in het A-segment betekenen. Niet dat dit segment onlosmakelijk verbonden is met Nissan: tot nu toe hadden ze maar één A-segmenter. Dat was de Pixo, wat eigenlijk een Suzuki was.

De Renault Twingo zou een prijskaartje van rond de 20 mille moeten krijgen, dus de nieuwe Nissan zou ook ongeveer op dat prijsniveau moeten zitten. Al zal de nieuwe Spring ongetwijfeld de beste deal worden.

Via: Autocar