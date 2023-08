Origineel Nederlandse Datsun 260Z maakt vreselijk hebberig

Kopen en rijden, want deze Datsun 260Z is een Nederlandse auto.

Sportauto’s uit de jaren zeventig en tachtig hebben geweldige lijnen. De Nissan Z behoort zeker tot de hoogtepunten wat dat betreft. Mocht je in de markt zijn voor zo’n toppertje ananas, dan kun je opteren voor deze oranje Datsun 260Z uit 1977.

Nederlandse Datsun 260Z

Onder de lange motorkap huist een 2.6 liter grote zes-in-lijn atmosferische benzinemotor. Je moet zelf het werk verrichten met een handgeschakelde versnellingsbak van Nismo. Dit is een zesbak en onderdeel van een lijst met modificaties. Daarover later meer.

Bijzonder aan dit exemplaar is dat het een origineel Nederlandse auto betreft. Je ziet toch vaak met dit soort auto’s dat ze geïmporteerd worden. Dat is hier niet het geval. Daardoor is ook de complete historie bekend. Van zijn eerste beurt in 1978 tot 2019. In dat jaar heeft hij zijn laatste beurt gehad bij 100.261 km.

Voor een lange tijd was de auto in handen van een Nissan dealer, de klassieker maakte toen onderdeel uit van een privé collectie.

Er staat nu 100.473 op de klok. In de afgelopen jaren is er dus bijna niet gereden met de auto. Wel is onlangs de olie ververst. In al die tijd is er goed omgekeken naar de auto. Volgens de verkopende partij is de Datsun 260Z roestvrij. De coupé heeft zoals gezegd een aantal modificaties ondergaan, dus helemaal origineel is de Japanner niet.

Onder andere een andere uitlaat, de eerder besproken Nismo versnellingsbak, verlagingsveren en een lichtgewicht vliegwiel zijn op de Datsun gemonteerd. Stuk voor stuk mods die de auto vooral leuker maken om te rijden. Het uiterlijk is nog helemaal origineel.

Bieden op deze auto kan via Collecting Cars. Je hebt nog tot en met aanstaande donderdag de tijd om een bod uit te brengen.

