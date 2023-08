Wat?! 100.000+ euro aan reparatiekosten voor Hyundai

Het zal je maar gebeuren. Je brengt je Hyundai naar de garage en die komt met een offerte voor de reparatiekosten die je nooit kan betalen.

Autorijden kost geld. En net zoals bij alles tegenwoordig eigenlijk best veel geld. De grootste kostenpost is het aanschaffen van de auto, of de maandelijkse (private) lease kosten of Lynk&Co abonnementskosten. Natuurlijk moet je je geliefde auto goed onderhouden, zet daar ook wat geld voor apart. Maar een Duitser met een Hyundai ix35 FCEV, bij ons bekend als een Tucson, kreeg een nare offerte voor het vervangen van een onderdeel.

Hyundai en reparatiekosten

We hebben het hier over een model van het Koreaanse automerk Hyundai, maar dat is wel een speciale. Niet omdat de SUV nou zo mooi is, maar het is er eentje die op waterstof rijdt. En ja, dat is een techniek die nou nog niet zo ontwikkeld is als bijvoorbeeld rijden op elektriciteit. Dat merk je als er een onderdeel vervangen moet worden.

De Hyundai reed zeven jaar lang als een zonnetje en er is 84.000 kilometer mee gereden. Maar toen kwamen de problemen. De auto kapte ermee en de eigenaar Till Westberg uit Duitsland ging naar een erkende werkplaats. Alles goed en wel tot de offerte kwam. De auto had een kapotte brandstofcel en de offerte kwam op 104.000,- euro. Dat is meer dan twee keer de nieuwprijs! Overigens, de brandstofcel is wel het belangrijkste onderdeel van deze auto. Hierin wordt de waterstof gecombineerd met zuurstof, waardoor elektriciteit ontstaat. En daar kan je weer op rijden. Lijkt simpel, maar is blijkbaar vooral duur!

Waterstof

De Duitser schrok zich natuurlijk een hoedje en had dit niet verwacht. Natuurlijk wist hij dat hij een vrij bijzondere auto had. Rond december van 2015 kocht hij de auto voor iets meer dan 50.000,- euro. Aardig wat geld, maar wel met mooie techniek. De Hyundai is een van de eerste productieauto’s met waterstofaandrijving, maar een offerte van dit formaat viel rauw op zijn dak. Dat kan ik wel inkomen, want de auto is total loss.

De Hyundai komt niet meer van zijn plek en is niet meer te rijden. Westberg is woedend en is van mening dat Hyundai de auto moet terugnemen. Hij is van mening dat hij een auto heeft gekocht die (blijkbaar) nog niet productierijp was. Hyundai zelf heeft tegen Bild gezegd dat het een zeldzaam model is en dat dit soort problemen kunnen opspelen. Of ze de auto terugnemen, daar reppen ze niet over…

Laten we eerlijk zijn. Als je iets koopt dat zo ver zijn tijd vooruit is, dan kan je toch verwachten dat je ook ‘unieke problemen’ gaat ondervinden? Deze vriendelijke bezitter is in ieder geval 84.000 km verder gekomen dan de mensen die voor hun ruim 100.000 euro aanbetaling op een Lightyear 1 kunnen fluiten naar een auto die km’s kan maken…

Anderzijds heb je natuurlijk wel een mooi antwoord op onze lezersvraag: “wat was jouw duurste reparatie ooit?”