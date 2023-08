Lezersvraag: welke muziek is het best voor een lange roadtrip?

Speciaal voor het staartje van de vakantie, welke muziek is het best voor een lange roadtrip?

Al zou je het niet helemaal zeggen, maar de zomer is in volle gang. We hebben in jaren niet zoveel regen gehad en we beleefden de koudste 6 augustus ooit, maar het is toch echt zomer. En die periode van het jaar leent zich uitermate voor een lekker lange roadrip.

Naar een plek waar de zon wel schijnt het liefst. Wat in principe prima te doen is, maar je moet er wel een eindje voor rijden. En da’s helemaal geen straf. Sterker, ondergetekende gaat over 3 weken en kan niet wachten. Maar ja, bij een lange trip hoort ook goede muziek. Maar welke?

Welke muziek is het best voor een lange roadtrip?

Persoonlijk hou ik van afwisselingen. Ik luister graag naar podcasts, cabaret, maar ook fijne muziek. Het liefst live-concerten van de betere 70’s rockbands, zoals Queen, Eagles of desnoods Pearl Jam. Ja, dat is een 90’s band, weet ik.

En als het tijdens mijn roadtrip begint te schemeren gaat Pulse over de speakers, het legendarische concert van Pink Floyd uit 1994. Voor het ultieme geluksgevoel, wind door de haren, de geur van pijnbomen en de mooiste muziek ooit gemaakt…

Maar soms geniet ik ook van de 90’s knallers, afgewisseld met het Nederlandse lied en tenslotte en puike Franse chansons. De muziek is dus vrij divers, maar ik ben benieuwd naar genres, nummers, albums of artiesten die ik over het hoofd zie.

Dus vraag ik jullie naar jullie beste muziek om te luisteren tijdens een lange roadtrip. Wat zorgt voor de mooiste herinneringen, welke plaat zorgt voor een snelheid die zeker 15 kilometer hoger ligt dan toegestaan? Kortom, welke muziek is het best voor een lange roadtrip?

Laat het ons weten en bezorg ons een heerlijk tripje naar het zuiden! We hebben d’r zin an!