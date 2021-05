Koop dit penthouse met uitzicht op het circuit van Zandvoort - Autoblog.nl

Penthouse? Check. Uitzicht op het circuit van Zandvoort? Check. Te koop? Check. Laat die Dutch Grand Prix maar beginnen!

We hebben weer een pareltje voor je gevonden hoor. Een pareltje voor de autoliefhebber, dat moet er wel even bij worden gezet. Want een penthouse in Zandvoort met uitzicht op het circuit… Da’s best lekker. Bovendien kun je vanuit de woonkamer schitterend over de zee staren. Als je even klaar bent om naar het circuit te kijken, is dat wel een welkome afwisseling.

En da’s nog niet alles. Nee, onderin het gebouw bevindt zich een verrassing.

Plek voor een Ferrari. Of twee. Of vier.

Inderdaad. Een huis voor een petrolhead is geen huis voor een petrolhead als je er niet een beetje fatsoenlijk kunt parkeren. En dat kan hier in Zandvoort. Want al ligt het penthouse op de bovenste etage, onderin de kelder krijg je er twee parkeerplekken bij.

Als je bijbetaalt, kun je overigens nóg twee plekjes kopen. Genoeg ruimte dus om je eigen vervoer op te slaan. Maar je kunt ook flink verdienen door de bolides van de bezoekers aan de Dutch GP in september te stallen. Is maar een tip hè, altijd lekker om iets terug te verdienen.

En wat zijn de nadelen?

Nadelen zijn er natuurlijk ook aan dit penthouse in Zandvoort. Laten we maar meteen bij het grootste beginnen. De prijs.

Het stulpje is namelijk niet heel goedkoop. Sterker, ze vragen er 1.095.000 euro voor. En dat is kosten koper, dus als je er nog een procentje of 5 bij optelt, kom je aardig in de buurt.En dat uitzicht op het circuit. Het is er wel, maar je hebt wel een verrekijker nodig om Max te zien knallen.

Verder staat die knappe Ferrari 488 GTB te shinen in de verkoopfolder. Je dacht die erbij te krijgen? Think again. Nee dus, die gaat lekker met de huidige eigenaar mee. Is dat even jammer. Voor ons dan, niet voor hem!

Aan de andere kant, mocht je zelf al in het bezit zijn van een Ferrari, je weet dan in elk geval zeker dat hij in de garage past. En anders heb je een foto waarop te zien is dat er ooit een Ferrari in jouw garage heeft gestaan. Ook leuk!