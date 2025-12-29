Goed nieuws: tweedehands auto’s worden steeds goedkoper!

Vooral EV-occasions zijn een stuk goedkoper geworden.
Als we dit nog even volhouden, worden auto’s misschien ooit weer betaalbaar. Want na jaren van geklaag over te dure auto’s, daalt de aanschafprijs van occasions bij onze vrienden van Marktplaats. Vooral elektrische tweedehandsjes krijgen een aangenamer prijskaartje voor de betalende klant.
Eén van de redenen voor de dalende prijzen op de occasionmarkt is het aanbod. Dat groeit namelijk behoorlijk. In 2025 steeg het aantal autoadvertenties op Marktplaats met maar liefst 29 procent.
EV-afschrijving gaat door
Niet helemaal onverwacht is de verdere afschrijving van elektrische auto’s. In 2024 was je nog gemiddeld 34.178 euro kwijt voor een tweedehands-EV. Dit jaar is dit getal gezakt naar 31.579 euro. Andere aandrijflijnen zijn ook goedkoper geworden.
”We zijn nog steeds niet op het punt dat het volledig genormaliseerd is. Elektrische auto’s waren duur en schrijven daarom ook wat harder af”, zegt Alexander Prinssen tegen BNR. Hij is de Chief Sales Manager Automotive Benelux bij Adevinta, het moederbedrijf van Marktplaats.
De duurste auto’s blijven hybrides met een gemiddelde vraagprijs van 36.356 euro. Toch kun je die als dealer het beste in je showroom hebben staan. Deze auto’s verkopen gemiddeld een stuk sneller dan EV’s, benzine- of dieselauto’s. Verkopers hebben gemiddeld 54 dagen om een hybride auto te verkopen. Een benzineauto staat 65 dagen op Marktplaats en dieselauto’s en EV’s staan zelfs 83 dagen op de verkoopwebsite.
Niet gek dat de prijs van de EV daalt; als je de auto niet verkocht krijgt, zul je toch moeten schrappen in je winst. Dikke kans dus dat je ook in 2026 genoeg Autoblog-artikelen kunt verwachten van de goedkoopste … van Marktplaats.
Reacties
kniesoor zegt
En dat terwijl nieuwe oto’s duurder en duurder en duurder worden. Tenzij je wagen heel specifiek aan bepaalde eisen moet voldoen qua type, kleur etc ben je een dief van je eigen portemonnaie als je nieuw koopt.
Johanneke zegt
Heb het geld al klaar staan voor een EV. Gek als ik het niet doe. Rij nu 1 op 13. Per 100km kost mij dat zo’n 14 euro aan benzine. Een EV die 15kwh/100km verbruikt kost mij zo’n 5 euro, en dan heb ik mijn zonnepanelen nog niet eens meegerekend. En ze zijn ook nog eens goedkoper in aanschaf omdat niemand ze wil. En alle nieuwe auto’s hebben toch een automaat, dus een EV is even saai om te rijden. EN ik heb meer dan 200pk ten opzichte van rond de 140-150 als ik benzine koop.
kjeld zegt
Vergeet niet dat de EV meer dan 2x zo zwaar is. Dus die 340pk is niet meer zoveel extra per “ton”.
Ik koos daarom voor een 480pk EV, dan heb je ineens een erg snelle auto voor niet veel kosten. Ford Mustang Mach-E GT uit 2021, erg happy en nieuw niet te betalen voor mij.
THSD zegt
Die 15kwh/100km ga je met de huidige temperaturen niet halen bij een zelfde formaat ev.
Tonnie zegt
Op dit moment op zoek naar een bezine occassion, maar ik schrik toch wel van de prijzen en wat je ervoor krijgt. Halve schadebakken zonder historie van bijna 10 jaar oud die nog bijna €20k moeten kosten. En dan heb je het gewoon over een gemiddelde c/d segment station met pak m beet 150pk en anderhalve ton ervaring. Gevoelsmatig is vrijwel al het aanbod nog zo’n €5k te duur in deze prijsrange. Zou eens tijd worden dat het allemaal weer normaler wordt.
Johanneke zegt
Absoluut mee eens. Een mazda 3 1.6 van 14 jaar oud vragen ze gewoon 9k voor. Wat? Zal vast een prima auto zijn, maar ik zie dat als een 5k auto, niet 9k.
Alleen onbetrouwbare turbotorren zijn goedkoop. Ecoboost, thp, tce enzo van rond 2012 gaan voor een paar duizend euro. Maarja, met een reden.
Tonnie zegt
Nou inderdaad. De fords, opels en peugeots vliegen je wel om de oren met weinig km’s en een recent bouwjaar, maar inderdaad niet zonder reden vaak. Op mobile.de scheelt het overigens nauwelijks iets voor m’n gevoel, zeker als de importkosten erbij komen kom je vaak ongeveer op hetzelfde uit. Er is alleen meer keus.
petroldrinker zegt
Klopt, ik heb altijd gehandeld in auto’s door ze te kopen buiten nl in eu, en dan hier direct verkopen, sinds covid mee gestopt, marges zijn te klein tegenwoordig helaas, tis haast alleen de BPM wat het verschil in prijs maakt…. helaas, want zo heb ik wel al mn autos bij elkaar gespaard/gehandeld.. Zonde die handel had ik nooit mn huidige F430 namelijk, druk opzoek naar nieuwe handel, er moet nog meer supercars in de garage komen!
V8Vantage zegt
Misschien mobile.de eens proberen? Scheelt heelveel. Wat nog meer scheelt. Ik keek laatst naar een auto voor erbij. Chrysler Grand Voyager ivm hobby.
Check zoiets eens in Amerika. Zelfs met import en verschepen nog niet eens de helft van wat dat hier moet kosten.