Goed nieuws: tweedehands auto’s worden steeds goedkoper!

Vooral EV-occasions zijn een stuk goedkoper geworden.

Als we dit nog even volhouden, worden auto’s misschien ooit weer betaalbaar. Want na jaren van geklaag over te dure auto’s, daalt de aanschafprijs van occasions bij onze vrienden van Marktplaats. Vooral elektrische tweedehandsjes krijgen een aangenamer prijskaartje voor de betalende klant.

Eén van de redenen voor de dalende prijzen op de occasionmarkt is het aanbod. Dat groeit namelijk behoorlijk. In 2025 steeg het aantal autoadvertenties op Marktplaats met maar liefst 29 procent.

EV-afschrijving gaat door

Niet helemaal onverwacht is de verdere afschrijving van elektrische auto’s. In 2024 was je nog gemiddeld 34.178 euro kwijt voor een tweedehands-EV. Dit jaar is dit getal gezakt naar 31.579 euro. Andere aandrijflijnen zijn ook goedkoper geworden.

”We zijn nog steeds niet op het punt dat het volledig genormaliseerd is. Elektrische auto’s waren duur en schrijven daarom ook wat harder af”, zegt Alexander Prinssen tegen BNR. Hij is de Chief Sales Manager Automotive Benelux bij Adevinta, het moederbedrijf van Marktplaats.

De duurste auto’s blijven hybrides met een gemiddelde vraagprijs van 36.356 euro. Toch kun je die als dealer het beste in je showroom hebben staan. Deze auto’s verkopen gemiddeld een stuk sneller dan EV’s, benzine- of dieselauto’s. Verkopers hebben gemiddeld 54 dagen om een hybride auto te verkopen. Een benzineauto staat 65 dagen op Marktplaats en dieselauto’s en EV’s staan zelfs 83 dagen op de verkoopwebsite.

Niet gek dat de prijs van de EV daalt; als je de auto niet verkocht krijgt, zul je toch moeten schrappen in je winst. Dikke kans dus dat je ook in 2026 genoeg Autoblog-artikelen kunt verwachten van de goedkoopste … van Marktplaats.

