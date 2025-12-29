Autoblog.nl

Video: Fietser heeft alle geluk van de wereld

Auteur: , gepost om 3 Reacties

In de categorie: dat scheelde een haartje.

Een fietser gaat op z’n dooie gemak door rood. Terwijl er verkeer met redelijke snelheid aankomt..

Bekijk ook deze video: Dat gaat niet passen!

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken