Video: Fietser heeft alle geluk van de wereld

In de categorie: dat scheelde een haartje.
Een fietser gaat op z’n dooie gemak door rood. Terwijl er verkeer met redelijke snelheid aankomt..
Bekijk ook deze video: Dat gaat niet passen!
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 3 Reacties
Reacties
kniesoor zegt
Fietsen Amsterdam-style 🙂
Gekkehenk zegt
Die had wel een vlieglesje verdiend… zou wel zonde zijn van de Lancer (?).
Knappe reactie van de bestuurder, tering.
autodrome zegt
In Amerika op de fiets? Dan heb je een deathwish. In dit geval is de fietser degene die compleet fout zit, desondanks raad ik niemand aan om op een fiets door de binnensteden van Amerika te fietsen.