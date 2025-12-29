Pas op: diesel kan in de kou veranderen in gel des doods!

Grijp in voor het te laat is!

Net als ondergetekende functioneren auto’s minder goed in de vrieskou dan bij een lekker zonnetje. Je doet er daarom goed aan om je auto ergens binnen te zetten in de koude wintermaanden. Helaas heeft niet iedereen de luxe van een eigen garagebox en staan er genoeg auto’s op straat. Bij dieselauto’s kan dat in extreme gevallen zelfs zorgen voor kristallisering van diesel.

Bij zeer lage temperaturen kan dieselbrandstof zich anders gaan gedragen dan je gewend bent. In plaats van een vrij stromende vloeistof verandert de brandstof langzaam in iets wat meer wegheeft van een milkshake. Het fenomeen kan ervoor zorgen dat een dieselmotor slecht loopt of zelfs volledig uitvalt.

Wat gebeurt er precies met diesel bij kou?

De oorzaak ligt bij de paraffinewas die van nature in diesel aanwezig is. Bij dalende temperaturen beginnen deze wasdeeltjes kristallen te vormen. Dit proces heet clouding, omdat de brandstof er troebel uit gaat zien. Dit kan gebeuren bij temperaturen tussen de -9 en -12 graden Celsius. Je hoeft dus bij de eerst vorst niet bang te zijn voor het einde van je dieselauto.

Bij deze temperaturen worden die kristallen groot genoeg om brandstoffilters te verstoppen en de doorstroming te beperken. Op dat moment spreekt men van dieselgelling. Zodra de brandstoftoevoer wordt belemmerd, krijgt de motor niet meer continu voldoende diesel. Brandstofpompen raken extra belast, injectoren krijgen geen stabiele toevoer en de verbranding wordt onregelmatig of stopt volledig. Een grote ellende dus.

Vergeling kan zelfs optreden tijdens het rijden, omdat de brandstoftank relatief ver van de warme motor zit en daardoor sneller afkoelt. Je herkent het verschijnsel door een slecht of niet startende motor, onrustig stationair lopen, vermogenverlies en/of het afslaan van de motor.

Hoe voorkom je dieselgelling?

Gelukkig zijn er een aantal maatregelen om de gel van diesel tegen te gaan. Zorg er bijvoorbeeld altijd voor om op tijd te tanken in de winter. Er bestaat namelijk zoiets als zomer- en winterdiesel. Het is sowieso handig om op te tijd te tanken in de winter. Door de brandstoftank zo vol mogelijk te houden, beperk je condensvorming en water in de diesel.

Je kunt de brandstof nog aanvullen met anti-gel-additieven (cold flow improvers). Deze zorgen ervoor dat waskristallen kleiner blijven en door het filter kunnen stromen. Daalt het kwik tot ver onder de -10 graden Celsius? Dan kun je nog kerosine gebruiken om diesel te verdunnen.

Wat kun je doen als diesel al is vergeleerd?

Denk je dat je te laat bent? Zeker weten doe je pas nadat je de brandstoftank en -filter hebt gecontroleerd. Ziet de diesel er troebel of melkachtig uit, dan is de kans groot dat het filter deels verstopt zit. Als dit het geval is, moet je zorgen voor een warme brandstof. Zet de auto bij voorkeur in een verwarmde garage of gebruik een blokverwarmer om motor en brandstofsysteem op te warmen.

Zodra de temperatuur stijgt, lossen de waskristallen weer op en wordt de diesel weer vloeibaar. Wees geduldig; dit kan enkele uren duren. Daarnaast kan een speciaal anti-gel- of de-gel-additief helpen om de was sneller op te lossen en filters weer vrij te maken.