Eén AI-flitspaal levert in drie dagen 750.000 euro op

Er zijn al plannen voor een flinke uitbreiding van het aantal palen.

Hier in Nederland hebben we de focusflitser. De speciale flitspaal is door AI getraind om automobilisten die op hun telefoon zitten te spelen tijdens het rijden, genadeloos vast te leggen. Elders in Europa is men begonnen met een soort focusflitser XXL.

We reizen voor dit nieuwsfeit af naar Griekenland. De autoriteiten daar zijn, zonder het tegen iemand te zeggen, begonnen met een testfase van speciale AI-flitspalen. Deze camera’s zijn extra slim dankzij kunstmatige intelligentie. Daardoor kan de flitser niet alleen controleren op snelheid, maar ook op het dragen van een veiligheidsgordel, het negeren van een rood verkeerslicht, het illegaal gebruik maken van de vluchtstrook én het gebruik van een telefoon achter het stuur.

Wanneer een overtreding wordt gedetecteerd, legt de camera een video en een stilbeeld vast met een tijdstempel als bewijsmateriaal. Vervolgens krijgen de overtreders een sms, e-mail of melding via het overheidsportaal met daarin de bewijsstukken en een tikkie voor de boete.

Het resultaat

Voor het experiment werden de AI-flitsers op acht plekken in Athene opgehangen. Na vier dagen proefdraaien bewijst de nieuwe flitser meteen zijn waarde. Bijna 2.500 overtredingen werden er in slechts 96 uur geregistreerd.

Eén van de locaties sprong er ver bovenuit. Op de Syngroulaan, de belangrijkste weg tussen Athene en de haven van Piraeus, registreerde de AI-flitspaal meer dan 1.000 overtredingen in vier dagen tijd.

Net als hier in Nederland zijn de verkeersboetes in Griekenland niet mals. Telefoongebruik achter het stuur kost 350 euro en hardrijders betalen minimaal 150 euro. De maximale boete voor een snelheidsovertreding is 750 euro. Carscoops schat in dat er in drie dagen al ongeveer 750.000 euro kan zijn buitgemaakt.

Snelle uitbreiding

Natuurlijk is de overheid erg te spreken over de geheime AI-flitspaal. Daarom wordt er ook met spoed gekeken naar meer slimme flitsers. Er zijn plannen om het netwerk in heel Griekenland uit te breiden naar 2.000 vaste flitsers. Daarnaast komen er 500 AI-flexflitsers. Anders dan bij ons komen de mobiele flitspalen bovenop stadsbussen. De mobiele flitspalen op de bussen gaan enkel controleren op misbruik van de busbaan.

Natuurlijk wijzen de ministers naar de verkeersincidenten die ze een halt hopen toe te roepen met de nieuwe flitspalen. “Dit is een politieke beslissing met een duidelijk maatschappelijk doel: het aantal verkeersongelukken verminderen en mensenlevens redden”, zegt de minister Papastergiou bijvoorbeeld tegen nieuwswebsite Kathimerini. Het vullen van de staatskas zal vast een fijne bijkomstigheid zijn.

Oftewel, ga je op vakantie naar Griekenland en rijd je er rond in een huurauto? Wees gewaarschuwd voor de slimme AI-flitsers!

Foto: Porsche 911 992 GT3 gespot door @style

Via Carscoops