Peperdure Lambo’s en Bugs gaan blub blub

Tragisch nieuws: op de Felicity Ace staan niet alleen ordinaire Volkswagens, Porsche’s en Bentley’s, maar ook een paar Lambo’s en Bugs. We hebben het dan natuurlijk over het enorme schip dat nu nog ergens brandend over de zee heen zwalkt in de buurt van de Azoren. Zeebonk @willeme vertelde je hier afgelopen week al over. Inmiddels blijkt de lading echter nog wat exotischer te zijn dan gedacht en gehoopt.

Boskalis bergt boot

Vanaf de fora weten we nu namelijk dat er bijvoorbeeld ook circa 100 Lambo’s aan boord waren en drie Bugatti’s. Mocht het schip daadwerkelijk naar de haaien gaan, kan zeegod Neptunes vast even de enge banger ‘I woke up in a new Bugatti’ warmdraaien. Maar waarschijnlijk gaat dat overigens niet gebeuren, want ‘onze jongens’ van Boskalis gaan het bootje bergen.

Aventador Ultimae

Onder de Lambo’s zit pijnlijk genoeg naar verluidt ook de eerste batch Aventador Ultimae’s. Zo wordt althans gemeld op de socials. In ieder geval één van deze relatief ingetogen uitsmijter edities van de dikke V12-Lambo zou aan boord zijn, van iemand die eigenlijk een Roadster had besteld, maar om een of andere reden een coupé kreeg, doch nu voorlopig helemaal niks krijgt. Vermoedelijk is er echter een handjevol Ultimaes aan boord. De andere vechtstieren zouden dan Huracans STO en Urussen betreffen.

EV niet over zee?

Ondertussen gaat de speculaas alle kanten op over wat er nu gebeurd is op de Felicity Ace, die vaart onder Panamese vlag om de kosten lekker laag te houden. Is het een EV die in de hens is gegaan? Zo ja wat zegt dat dan over de toekomst van autotransport over zee in een toekomst van 100 procent EV? En hoe zit het met de systemen aan boord om dit te voorkomen.

Ronkende exoten

Schepen hebben vaak een CO2 (of in geval van militaire schepen Halon) blussysteem aan boord dat in geval van brand de zuurstof uit de lucht kan verdringen ((#uitstoot). Als mens moet je je dan wel even uit de voeten maken. Maar werkt dat bij brand van lithium-batterijen wel die in hun eigen zuurstof voorzien? Kortom, weer genoeg interessante dingen om op los te gaan voor de betere nerd. Ondertussen zijn er helaas echter wel een paar mooie bakken verloren gegaan. Of zou het parkeerterrein bij Boskalis spoedig bestaan uit ronkende exoten?