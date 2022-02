Top 10: uitlaten waar je u tegen zegt

In de toekomst gaat een uitlaat echt verdwijnen. Daarom zetten we in deze lijst 10 uitlaten op een rij waar je u tegen zegt.

Toch nog hoop voor de uitlaat?

Een uitlaat? Wat is dat? Grote kans dat iemand die nu geboren wordt, niet eens weet heeft van de uitlaat. Voor hem of haar is het volstrekt normaal dat een auto volledig elektrisch is. Hoewel: ook een waterstofauto heeft nog gewoon een uitlaat. Alleen komt er dan slechts waterdamp uit in plaats van een cocktail van gassen en stoffen.

Hoe dan ook: de uitlaat is met uitsterven bedreigd. Als eerbetoon aan de uitlaat zetten we tien meesterlijke uitlaten op een rij. Om heel even te ontsnappen aan al dat elektro-geweld. Als uitlaatklep dus, wil je het zo noemen.

10: Honda Civic Type R

Subtiele styling heeft de huidige generatie Honda Civic Type R niet echt. Grote spoilers, veel randjes, lekker agressief. Het past ook wel bij het hardcore karakter van de Civic Type R. Ook het uitlaatsysteem valt op. Honda plaatst drie uitlaten naast elkaar, waarvan een centrale grote mond en links en rechts daarvan nog een kleine uitlaatmond.

9: Lexus IS F

Een sportsedan met een ingetogen design en atmosferische V8. Maar op een front was de IS F van Lexus niet subtiel. Met het uitlaatsysteem. Lexus heeft vier uitlaatmonden toegepast. Aan elke kant vinden we er twee, maar die zijn dan wel schuin boven elkaar gestapeld. Ferrari zag dit ook wel zitten: de California uit 2009 had soortgelijke uitlaatstyling. Wel een verschil: bij Ferrari was het functioneel. Bij de Lexus IS F was het puur optisch. Achter de vier uitlaatringen schuilde het daadwerkelijke uitlaatsysteem. De F van ‘Foei’ dus!

8: McLaren Senna

Slechts 500 exemplaren heeft McLaren van de Senna geproduceerd. Uniek aan deze hypercar is natuurlijk de styling, inclusief grote glaspanelen in de deuren waardoor je zo naar buiten kan kijken. Maar ook het uitlaatsysteem is indrukwekkend. De Senna heeft een cluster van drie uitlaatstukken die heel fraai schuin zijn ‘afgesneden’ zodat ze mooi wegvallen in het ontwerp. Je merkt aan alles dat aerodynamica ontzettend belangrijk was tijdens de ontwikkeling van deze 800 pk sterke McLaren.

7: TVR Sagaris

Slechts twee uitlaatpijpen heeft de TVR Sagaris. Wat doet deze brute sportauto dan in deze lijst? Simpel! De uitlaatpijpen zijn dwars geplaatst aan de achterkant. Twee sidepipes dus, maar dan net even anders. Het was voor TVR puur een stilistische keuze om de uitlaten zo te plaatsen. Al kun je natuurlijk wel wat positieve effecten verzinnen. De hete uitlaatgassen warmen de banden op. Een van de gaafste TVR-modellen ooit.

6: Mercedes-AMG G 63

Ook de Mercedes-AMG G 63 heeft sidepipes, maar dan op een compleet andere manier dan de Sagaris. De G 63 heeft zowel links als rechts twee sidepipes, verstopt onder de treeplanken waaruit prachtige V8-klanken hoorbaar zijn. Iconisch en gewoon superbruut. Mercedes-Benz is overigens niet vies van sidepipes. Want de SLR McLaren had ze verstopt in het voorscherm, net als de SLR Stirling Moss.

5: Porsche 918 Spyder

De Carrera GT had nog twee stortkokers aan de achterkant, maar de 918 Spyder had een heel ander concept. Sowieso qua aandrijflijn, want de 918 Spyder is een plug-in hybride, terwijl de Carrera GT een old school V10 had. Uniek aan de 918 Spyder is de plaatsing van het uitlaatsysteem. Porsche plaatst namelijk twee uitlaatmonden aan de bovenkant van de motor. Waarom? Zo hebben de engineers ervoor gezorgd dat hete uitlaatgassen zo ver mogelijk wegbleven van het temperatuurgevoelige accupakket. Het scheelt bovendien in materiaal en dus ook in gewicht.

4: Pagani Huayra R

Het uitlaatsysteem van de Huayra R is gemaakt van een bijzonder soort lichtmetaal, genaamd Inconel 625/718 met buizen waarvan de dikte van het metaal liefst 66 procent dunner is ten opzichte van een conventioneel stalen uitlaatsysteem. Pagani denkt ook aan omwonende mensen op een circuit, want het geluid is te beperken tot maximaal 110 decibel. Een bundeling van vier uitlaatmonden bij elkaar, dat is natuurlijk typisch Pagani. Dit past Pagani al toe sinds de Zonda.

3: Lamborghini Centenario

Lamborghini presenteerde op de Autosalon van Genève in 2016 de Centenario, precies in het jaar waarin het bedrijf de honderdste verjaardag van de geboorte van oprichter Ferruccio Lamborghini vierde. Vandaar ook de naam: Centenario. Een eeuw is 100 jaar. Er zijn slechts 20 coupé- en 20 roadsterversies van de Lamborghini Centenario geproduceerd. Die auto’s waren binnen no time uitverkocht. De auto had een vanafprijs van 1,75 miljoen euro, exclusief belastingen. Het uitlaatontwerp is heel mooi geïntegreerd in de achterste diffuser.

2: Gumpert Apollo Intensa Emozione

Alles aan de Gumpert Apollo IE is extreem. IE staat voor Intensa Emozione. De hypercar heeft organische styling en nog veel leuker: een atmosferische 6,3-liter V12 achterin van Autotechnica Motori. Het blok kan doorhalen tot 9.000 toeren per minuut en produceert tot wel 780 pk en 760 Nm aan trekkracht. Het uitlaatsysteem is als een Mercedes-ster (trident) vormgegeven en afgewerkt met blauw-paarse sierafwerking.

1: Bugatti La Voiture Noire

Je moet goed kijken, maar de Bugatti La Voiture Noire – een one-off – heeft een stevige 6 uitlaten op een rij. Het is een one-off coachbuild van de Chiron, geïnspireerd op de fameuze Type 57 SC Atlantic. Kosten: 11 miljoen euro, exclusief belastingen. De 1.500 pk en 1.600 Nm sterke W16-motor met vier turbo’s ademt uit via zes uitlaten dus. Zes! De Bugatti Divo heeft er maar vier op een rij, net als de McLaren 765LT.