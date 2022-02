Hamilton stans proberen alsnog Verstappens titel te stelen

Een aantal fans van Lewis Hamilton proberen alsnog de titel te stelen van Max Verstappen.

Dear Ham, I wrote you but still ain’t callin’

I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom

I sent two letters back in autumn, you must not-a got ‘em

There probably was a problem at the post office or somethin’…

Ja, mensen van een zeker leeftijd kennen bovenstaande tekst van Eminem natuurlijk nog wel. Deze gaat over een ongezonde obsessie die een Jan Modaal heeft met een beroemdheid. Het kan immers soms een beetje griezelige vormen aannemen, de verafgoding van onze idolen. Na zijn wij bij autoblog ook wel een beetje idolaat van onze held Max Emilian Verstappen natuurlijk. Maar los van het kleine altaartje met een paar kaarsjes bij zijn icoontje in een klein kapelletje, blijven we daar heel nuchter onder.

Sommige mensen gaan echter een beetje overboard en worden écht enorm fan van hun idool. Dit bereikt dan bíjna de niveau van mensen die enorm fan zijn van Tesla. Sinds de muziekvideo van Eminem, worden deze mensen op social media ook wel aangeduid als ‘Stans’, naar zijn karakter ‘Stan’ in de muziekvideo bij het liedje.

Welnu, Lewis Hamilton heeft ook een aantal van die rabiate fans. En zij hebben…nog steeds…de hoop niet opgegeven dat Hamilton de F1 titel van 2021 krijgt toebedeeld die hij ‘verdient’. Je zou zeggen dat die zaak dood is met het keiharde wegpromoveren van Michael Masi bij de FIA. Maar neen, het lijkt erop dat dit voor een groep diehard fans juist aanleiding is om verder te gaan. Zodoende kon het gebeuren dat op Twitter nu een populaire hashtag de ronde doet, te weten #VoidLap58. Onder andere Lewis’ vrouw Mrs. Hamilton twittert er lustig op los. Wij wisten niet eens dat LH44 getrouwd was…

Enfin, de kans is natuurlijk vrijwel nihil dat er nog iets gaat gebeuren omtrent de titel van vorig jaar. We zouden nihil zeggen, maar niets is onmogelijk. De FIA concludeert in ieder geval op 18 maart haar onderzoek. We kijken al uit naar met welke hashtag men daar dan weer op zal springen…