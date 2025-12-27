Officieel: Tesla draait niet meer om duurzaamheid

Elon verandert de missie van Tesla.

Nog niet zo heel lang geleden werd Elon Musk door iedereen met een groen gedachtegoed gezien als de Messias. En eerlijk is eerlijk: Musk heeft praktisch eigenhandig de doorbraak van de elektrische auto geforceerd. Dus zo’n gekke gedachte was het niet.

Inmiddels heeft Elon Musk echter zijn ware aard laten zien. Hij heeft Donald Trump in het zadel geholpen, die klimaatverandering als fake news beschouwt en nota bene uit het Parijsakkoord is gestapt. Als Elon Musk ooit om het klimaat gaf, dan is dat nu wel voorbij.

Toch heeft Tesla nog altijd als missie “het versnellen van de wereldwijde transitie naar duurzame energie”. Een missie die haaks staat op de ideeën van Trump. Elon Musk maakt echter op X bekend dat hij de missie van Tesla verandert.

“Ik verander de missieformulering van sustainable abundance naar amazing abundance,” zo laat Elon weten. Het is Elon Musk, dus we kijken nergens van op, maar voor iedere ander organisatie zou dit een opvallende move zijn. De meeste bedrijven lopen juist heel graag te koop met hun duurzaamheid.

Nu is het natuurlijk niet zo dat Tesla opeens auto’s met een V8 gaat bouwen. Maar het zegt wel iets over hun prioriteiten. En het zegt iets over de politieke sympathieën van Elon Musk. Want duurzaamheid is onder Trump een vies woord geworden.

Maakt dit allemaal uit voor de Tesla-klant? Welnee. De meeste klanten kopen geen Tesla omdat ze zoveel om het klimaat geven, maar gewoon omdat het een goede deal is. En de periode van ‘Tesla-schaamte’ is inmiddels ook wel voorbij, want de Model Y is gewoon weer een van de bestverkochte auto’s van het jaar.

Foto credit: Gage Skidmore