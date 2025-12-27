Deze EV was wél een goede investering

Jazeker, de SLS AMG Electric Drive.

De flop van vandaag is het collector’s item van morgen. Dat geldt ook voor de SLS AMG Electric Drive. Niemand wilde er destijds eentje kopen, maar de enkeling die dat wel deed kan nu dikke winst maken. Anno 2025 is het namelijk een unieke occasion.

Mercedes was sowieso niet van plan om de SLS AMG Electric Drive massaal te produceren, maar het werden er uiteindelijk wel heel weinig. Naar verluidt zijn er in totaal 13 gebouwd, waarvan er maar 9 aan klanten zijn geleverd. Daarmee is het een van de zeldzaamste AMG’s ooit.

Logischerwijs staat er bijna nooit een te koop, maar Mechatronik heeft nu een exemplaar in handen gekregen. Op het eerste gezicht lijkt het gewoon een SLS, maar de dichte grille en het ontbreken van de uitlaten verraden dat het om een Electric Drive gaat.

De SLS Electric Drive beschikt over vier elektromotoren, die samen 751 pk en 1.000 Nm leveren. Daarmee is het de krachtigste versie van de SLS, maar verrassend genoeg niet de snelste. Normaliter blinken EV’s uit qua acceleratie, maar de Electric Drive sprint trager van 0 naar 100 km/u dan een SLS met V8. De elektrische versie doet er 3,9 seconden over, de reguliere SLS 3,8 seconden.

Van zijn topsnelheid moet de SLS Electric Drive het natuurlijk ook niet hebben. Die is begrensd op 250 km/u, terwijl de normale SLS doorknalt tot 317 km/u. 560 kg aan extra gewicht zal de rijeigenschappen ook niet ten goede komen. Om nog maar te zwijgen over de actieradius. Die is 250 km volgens de NEDC-cyclus, wat dus lager uitvalt in de WLTP en nóg lager in de praktijk.

Kortom, de SLS Electric Drive heeft eigenlijk alleen maar nadelen. Maar toch is ‘ie cool. Gewoon, omdat het een unieke auto is. En dat er geen V8 in zit maakt niet zoveel uit. De mensen die zo’n auto kopen hebben genoeg andere speeltjes in hun garage.

Dan nu de hamvraag: wat kost zoiets? Dat kunnen we helaas niet vertellen, want de prijs is op aanvraag. We kunnen wél vertellen dat er in 2021 een exemplaar in Nederland is verkocht voor €1,1 miljoen. Dus reken maar dat Mechatronik voor dit exemplaar ook een bedrag met 7 cijfers wil hebben.