Pérez ziet WK-titel 2022 nog zitten

Ja, maar natuurlijk. Sergio Pérez ziet de WK-titel nog zitten. Ja, voor dit jaar!

De GP van Sakhir in 2020 was heel pijnlijk, eigenlijk. Sergio Pérez won zijn eerste race, terwijl hij géén zitje had voor het jaar erna. Omdat Lance Stroll de zoon van de eigenaar van het team is, mocht hij sowieso blijven. Vettel – toen al hopeloos uit vorm – mocht herbij komen. Goede keuze, Lawrence!

Bij Red Bull mocht de Mexicaan mee doen als volwassen opvolger voor Alex Albon. Eentje die de punten pakt wanneer mogelijk en Verstappen kan ondersteunen wanneer nodig. Dit jaar gaat het dermate goed dat hij zelfs een race gewonnen heeft en zicht had op de leiding in het kampioenschap. Door een reeks overwinningen van Verstappen zal Pérez die hoop wel hebben laten varen, toch?

Pérez ziet WK-titel nog zitten

Nou, nee! Hij zal niet opgeven en door blijven strijden:

Ik denk dat alles op het moment nog heel erg open ligt, dus we moeten pushen. Ferrari is de laatste tijd wat sneller dan wij in de laatste paar races, dus we moeten hard blijven pushen en dan kan er nog van alles gebeuren.



Ik denk dat als we terug zijn, het snel zal gaan. Na drie, vier races zien we al waar we zijn. Hopelijk hebben we dan al het gat kunnen dichten. Sergio Pérez, ziet die WK-titel nog écht zitten.

Verstappen

Nu is het statistisch gezien nog mogelijk dat hij het kampioenschap binnenhaalt. Hij staat namelijk bijna op gelijke hoogte met Charles Leclerc. Het enige probleem is, als hij tijdens de GP België vooraan rijdt, lijkt het aannemelijk dat de teamleiding verzoekt om Verstappen er langs te laten.

Dat is natuurlijk je reinste vervalsing van de competitie. In de F1 is het echter wel dat zo dat je op deze wijze een grotere afstand kunt creëren tussen de coureurs. Hamilton, Russell, Sainz en Leclerc (en Pérez) zitten behoorlijk dicht bij elkaar. Dus als die coureurs constant vechten om de overwinning, hoeft Verstappen alleen maar geregeld te finishen om de titel binnen te halen.

Begrijpelijk

Overigens is het natuurlijk logisch dat Pérez nog strijdbaar is. Je kunt simpelweg niet zeggen ‘hopelijk eindig ik op P4 vandaag’ als je voor een topteam rijdt. Daarnaast moet je als topsporter het vermogen hebben om jezelf wijs te maken dat het écht zo is. Dat lijkt bij Pérez het geval te zijn:

Ik denk dat het een goede eerste helft van het seizoen is geweest, heel compleet. Veel goede races gereden, goede resultaten behaald, heel consistent. Ik denk dat alles nog open is in het kampioenschap.



Ik denk dat wat mij de nek heeft omgedraaid het aantal DNF’s is, om eerlijk te zijn. Zonder die DNF’s zou het kampioenschap er heel anders uitzien dan met hoe het nu is. Over alles gezien zijn er veel positieve dingen die we mee kunnen nemen naar de volgende helft. Het is nog een heel erg lang seizoen. Serio Pérez, solliciteert bij de firma open deur.

Om met @jaapiyo te spreken: waarvan akte!

Wat denk jij? Maakt Sergio Pérez nog een kans op de WK-titel? Of heeft nog een troef achter de hand? Laat het weten, in de comments!

Via: Formula1.com