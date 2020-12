Stand na GP Sakhir 2020 en zeven dingen die ons opvielen - Autoblog.nl

We beginnen deze maandagochtend met de stand na de GP Sakhir 2020. Daarnaast zijn er ook een aantal dingen die ons opvielen het afgelopen weekend.

Het is een knotsgek seizoen. Over een paar jaar kijken we terug naar dit jaar om te kunnen concluderen dat het een zeer bijzonder F1-seizoen was. Op de kampioenen na, natuurlijk. Dat is al jaren niet meer spannend.

De GP Sakhir werd in het leven geroepen om een derde back to back race te houden op dezelfde locatie. Logistiek gezien heeft dit een paar grote voordelen. Om te zorgen dat de race geen kopie zou worden van de vorige, werd er gereden op een andere layout. Het heeft goed uitgepakt, in elk geval! Zoals elke maandagochtend maken we de balans op met de stand na de GP van Sakhir 2020 en zeven dingen die ons opvielen deze race!

Ein-de-lijk Pérez!!!

De kwaliteiten van Sergio Pérez staan al jaren buiten kijf. Dit seizoen leek alles op zijn plaats te komen. De Racing Point is bijzonder snel. Ondanks tweemaal een DNS vanwege coronaklachten, was Pérez alsnog geregeld best of the rest in de eindstand. De legende wil dat hij nog steeds op het podium staat.

Mercedes kán enorm aanklooien

When the going gets though… Er is nogal een verschil tussen de Formule 1-auto’s (Mercedes) en de Formule 1.5 -auto’s die ook in deze klasse meedoen. De enorme dominantie heeft ervoor gezorgd dat de autosportliefhebbers maar genoegen nemen met de rest. Gelukkig kregen we gisteren een voorproefje van hoe zo’n race eruit kan zien.

Russell kan héél erg goed meekomen

Het was een buitenkansje voor Mercedes. Omdat Lewis Hamilton niet meedeed deze race, konden ze kijken hoe hun protégé het zou doen. Welnu, hij deed het heel erg goed. Zowel in de vrije trainingen als in de kwalificatiesessie was hij waar hij moest zijn: in de top 2. Dat is echt razend knap. Russell is eigenlijk te groot voor de Mercedes W11 en hij komt uit een compleet ander type F1-auto.

Echter, hij liet duidelijk zien dat hij minimaal een match is voor Bottas. Dat niet alleen, als de auto zo dominant blijft als deze is, is Russell een uitstekende kandidaat. Niet alleen om Bottas te vervangen, maar als Hamilton moeilijk blijft doen, heeft Toto Wolff een goede troef achter de rug. De move om Russell te promoveren voor een race, kan zo maar 10 tot 15 miljoen euro schelen aan salaris voor Hamilton.

Albon kan nog steeds niet meekomen

Tsja, wat kunnen we zeggen van Alexander Albon? Het verschil met Max Verstappen is gewoonweg immens. Met name in de kwalificatie viel hij hopeloos door de mand. Een P12 is gewoon niet voldoende als de teamgenoot in dezelfde auto op P3 staat. Het is ook gewoon structureel. Uiteraard is de Britse Thai zeer getalenteerd en kan hij zijn potentieel moeilijk benutten in de Red Bull RB16. Dat neemt niet weg dat hij te weinig brengt. Tegelijkertijd rijdt Pérez wederom een ijzersterke race. Dat Red Bull hem niet neemt, is ergens nog te begrijpen. Dat Racing Point hem laat gaan is te gek voor woorden, eigenlijk.

Au Revoir, Romain. Au revoir.

Romain Grosjean zijn seizoen zit er nu op. Daarmee ook zijn Formule 1-carrière. Grosjean gold ooit als een enorm talent. In de juiste auto wist hij geregeld uitstekend te finishen. De Fransman heeft in zijn carrière 10 maal het podium gehaald. Ook zijn race op de Nürburgring dit jaar was zeer indrukwekkend. Helaas mocht het niet baten, we zullen de Fransman volgend jaar niet meer terug zien. Gezien zijn wisselvallige vorm de laatste jaren en zijn leeftijd is de kans dat we hem überhaupt terug gaan zien op de F1-grid bijzonder klein. Hij verdween in elk geval niet anoniem van het podium. Dat niet alleen, waarschijnlijk is Romain maar wat blij dat hij er met lichte verwondingen af gekomen is.

De nieuwkomers moeten er nog even inkomen

De nieuwe coureurs konden niet veel doen aan de stand na de GP van Sakhir 2020 als het gaat om het rijderskampioenschap. Ondanks dat Fittipaldi als doel had om punten te pakken (echt waar). De Haas VF-20 en Williams FW43 zijn niet de snelste auto’s van het veld. Integendeel, ze zijn constant achteraan het veld te vinden. Mede daardoor is het lastig te bepalen waar Pietro Fittipaldi (Haas) en Jack Aitken (Williams) staan. Beide coureurs gelden niet als enorme talenten, maar hardwerkende brood-coureurs die absoluut goed kunnen sturen. Of het ook daadwerkelijk F1-materiaal is, valt te bezien. Dit was overigens precies de situatie die Mercedes wilde voorkomen. Daarom kozen ze voor een groot talent dat al een heel seizoen achter de rug had.

Verstappen – Bottas

De prijs waarvoor je niet wil vechten: tweede. Dan ben je toch eerste van de verliezers. Toch is deze titel dit jaar meer waard dan ooit. Als blijkt dat die Red Bul RB16 echt een zwalkende zeepkist was, kan Verstappen een mooi statement maken door in elk geval Bottas van repliek te dienen. Niets van dat alles, Verstappen lag er na een paar bochten al af, samen met Charles Leclerc. Dus ondanks het sterke optreden van Russell, hoeft Bottas zich geen zorgen te maken om de P2. Die zit nu wel in de tas.

Rijderskampioenschap

Lewis Hamilton had de titel al in Turkije geprolongeerd. De zesvoudig wereldkampioen kan eigenlijk mentaal al beginnen aan zijn volgende seizoen waarin hij de laatste records aan flarden kan rijden. We benoemde net al de strijd om P2, maar die voor P4 is ook zeer interessant. Daarin lijkt Pérez beslag te gaan leggen na zijn overwinning. Alleen Ricciardo vormt nu nog een bedreiging.

De stand na de GP Sakhir 2020 in het rijderskampioenschap is als volgt

Positie Coureur Team Punten 1 Hamilton Mercedes 332 2 Bottas Mercedes 205 3 Verstappen Red Bull 189 4 Perez Racing Point 125 5 Ricciardo Renault 112 6 Leclerc Ferrari 98 7 Sainz McLaren 97 8 Albon Red Bull 93 9 Norris McLaren 87 10 Stroll Racing Point 74 11 Gasly AlphaTauri 71 12 Ocon Renault 60 13 Vettel Ferrari 33 14 Kvyat AlphaTauri 32 15 Hülkenberg Racing Point 10 16 Räikkönen Alfa Romeo 4 17 Giovinazzi Alfa Romeo 4 18 Russell Mercedes 3 19 Grosjean Haas 2 20 Magnussen Haas 1 21 Latifi Williams 0 22 Aitken Williams 0 23 Fittipaldi Haas 0

Constructeurskampioenschap

Op het moment dat de nummer 1 zo’n enorme voorsprong heeft op de nummer 2, kun je je afvragen of er niet iets vreselijk misgaat in het technisch reglement. Aan de andere kant, we kunnen ook positief zijn, want de strijd om P3 is ongemeen spannend. Uiteraard deden Renault en met name Racing Point hele goede zaken. Het grote verschil tussen Racing Point plus Renault enerzijds en McLaren anderzijds is dat de coureurs bij McLaren sterk aan elkaar gewaagd zijn.

De stand na de GP Sakhir 2020 in het constructeurskampioenschap is als volgt

Positie Team Punten 1 Mercedes 540 2 Red Bull 282 3 Racing Point 194 4 McLaren 184 5 Renault 172 6 Ferrari 131 7 AlphaTauri 103 8 Alfa Romeo 8 9 Haas 3 10 Williams 0

Kwalificatieduel

Hier zien we uiteraard geen spannende verschuivingen. Wel zijn er een paar opmerkelijke dingen. Zo heeft Latifi voor het eerst zijn teamgenoot te pakken! Dat niet alleen, de Canadees was ook sneller dan Räikkönen. Ook is dit de eerste keer dat Russell niet sneller was dan zijn teamgenoot. Niet alleen dit seizoen, maar in zijn gehele carrière. Gezien de P2 waarvan de Brit mocht starten, had hij daar vast geen problemen mee. Sainz en Norris houden elkaar, zoals al eerder vermeld, goed in evenwicht.

De onderlinge stand na de GP Sakhir 2020 in het kwalificatieduel is als volgt

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (11) Bottas (4) Mercedes Bottas (1) Russell (0) Red Bull Verstappen (16) Albon (0) McLaren Norris (8) Sainz (8) Renault Ricciardo (15) Ocon (1) AlphaTauri Gasly (13) Kvyat (3) Racing Point Pérez (9) Stroll (2) Racing Point Hülkenberg (1) Stroll (1) Racing Point Pérez (1) Hülkenberg (0) Alfa Romeo Räikkönen (8) Giovinazzi (8) Haas Magnussen (8) Grosjean (7) Haas Magnussen (1) Fittipaldi (0) Williams Russell (14) Latifi (0) Williams Latifi (1) Aitken (0)

Snelste ronde

De grote vraag was nu eigenlijk: is er veel verschil qua rondetijden in de race en kwalificatie. Er zijn immers nauwelijks bochten en het komt voornamelijk aan op gas geven. Er was een redelijk verschil. George Russell pakte de snelste ronde (0:55.404 tijdens de 80e ronde), nadat hij voor de tweede keer naar binnen moest.

De onderlinge stand na de GP Sakhir 2020 qua snelste raceronde is als volgt

Coureur Team Aantal snelste rondes Hamilton Mercedes 6 Verstappen Red Bull 3 Bottas Mercedes 2 Norris McLaren 2 Ricciardo Renault 1 Sainz McLaren 1 Russel Mercedes 1

Driver of the Day

Gezien de prestaties van Russell de eerste twee dagen van het weekend, komt hij zeker in aanmerking. De Williams coureur reed op vrijdag en zaterdag namelijk ijzersterk. Maar ja, het is Driver of the Day, niet Driver of the Weekend. Maar ook op zondag reed George extreem goed. Zeker halverwege de race was hij sneller dan Bottas én voorzichter met de banden. Hij kreeg niet één, maar twee tegenslagen te verwerken. Uiteindelijk pakt Russell zijn eerste punten. Dat dan weer wel. En de Driver of the Day nominatie.

De onderlinge stand na de GP Sakhir 2020 qua Driver of the Day is als volgt

Coureur Team Aantal nominaties Verstappen Red Bull 3 Gasly Alpha Tauri 2 Pérez Racing Point 2 Vettel Ferrari 2 Grosjean Haas 1 Hamilton Mercedes 1 Hülkenberg Racing Point 1 Albon Red Bull 1 Ricciardo Renault 1 Russell Mercedes 1

Heeft de AB-redactie de GP Sakhir 2020 goed voorspeld?

Nu het einde nadert, komen de leukere voorspellingen. Dit weekend al helemaal, omdat de gedoodverfde favoriet Lewis Hamilton eens niet meedeed. De redacteuren maakten van de gelegenheid even gebruik om een paar boude voorspellingen te doen. Met name @jaapiyo ging helemaal los. Hij zat heel erg bij de goede voorspelling, totdat Mercedes ineens niets meer begreep van banden wisselen. Jammer, want Wouter pakte voor het eerst 0 punten en Michael ook een punt. Net als Jaap.

Stand na GP Sakhir 2020 in het redactieklassement

Redacteur Punten Wouter 104 Michael 94 Jaap 78

Deze Formule 1-races zijn al verreden in 2020:

Deze Formule 1-race staat nog op de kalender voor 2020:

13 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters op het Yas Marina-circuit worden aanstaande vrijdag 11 december om 10:00 uur verreden.