Renault Hippie Caviar Motel is een dingetje

Dit moet wel de natte droom zijn van elke marketing manager. Man oh man, de Renault Hippie Caviar Motel heeft echt een rare naam.

Autofabrikanten moeten soms diep graven om met iets origineels op de proppen te komen. De Mercedes GLE Coupé kwam er alleen maar omdat ze bij BMW het lef hadden om de X6 op de markt te brengen. Sterker nog, na de X6 volgden er meer concurrenten.

Aan de andere kant, de Volvo S60 Cross Country bleek zeldzaam impopulair. Geen enkele concurrent waagde zich aan tegenstrever voor de commerciële flop. Bij Renault hebben ze goed opgelet qua trends en ontwikkelingen die op dit moment spelen en haken met deze bijzondere Kangoo overal op in.

Renault Hippe Caviar Motel

De auto heet de ‘Hippie Caviar Motel’ en het is een concept basis op basis van de Renault Kangoo L2 E-Tech Electric bedrijfswagen. L2 staat voor de versie met lange wielbasis (L1 is kort) en E-Tech zal iets betekenen in de trend van ‘Electric Technology Electric”. Dat elektrische aspect moet nu wel tot je door dringen. Het is minder gek dan het lijkt. Renault gebruikt E-Tech voor plug-in hybrides en E-Tech Electric voor volledig elektrische auto’s.

Kortom, qua aandrijving voldoet de Renault Hippie Caviar Motel aan de laatste trends. Maar de rest ook. Het is namelijk tegelijkertijd een duurzaam campertje. Het interieur is van oude kurken en banden gemaakt. En duurzaamheid én campers zijn enorm in. De auto is volgens Renault gericht op avontuurlijke én sportieve reizigers.

Actiaradius

Op een volle accu haal je volgens Renault 285 kilometer met deze omgebouwde elektrische bedrijfswagen. Dat is niet heel erg veel voor een auto waarmee je langere reizen wil maken. In een halfuurtje kun je er weer 170 kilometer bijtanken en dat moet eigenlijk ook beter kunnen, nietwaar?

Dit is een reismobiel pur sang. Vervanging voor het vliegtuig, trein of boot. En dan moet je ‘m al vóór Hazeldonk al opnieuw volladen (afhankelijk waar je reis start uiteraard).

Maar het is ook hip tegenwoordig om een luxe leven te leiden. Dus het is een elektrisch campertje, maar hij heet ook ‘Caviar’, ongeveer het meest elitaire kuit dat je je maar voor kunt stellen. Wat er verder dan luxe is, wordt niet vermeld, op het panoramadak na.

Ook opmerkelijk, er is maar een éénpersoonsbed. That’s it. Eigenaren van dit soort voertuigen moeten vrijgezel blijven? Of gebeurt dat automatisch? U begrijpt, we hebben veel – heel veel – vragen.

De Renault Hippie Caviar Motel zal te bezichtigen zijn voor het grote publiek op de IAA Transportation-beurs in Hannover. Die begint om 19 september.