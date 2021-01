'Plug and play box' voor AMG A45 is makkelijk en goedkoop 465 pk - Autoblog.nl

Tunen was nog nooit zo makkelijk als met de plug and play box van Posaidon voor de Mercedes-AMG A45 (S).

Mercedes-AMG weet met de A45 S toch wel iets bijzonders neer te zetten. 421 pk uit een viercilinder is een fors aantal, daar moet je echt je best voor doen.

Legaal

Tenminste, je best voor doen om het in een productieauto van een merk zelf te krijgen. Veel pk in een motor proppen is makkelijk, maar milieueisen halen (helemaal vandaag de dag) is al een stuk lastiger. Bovendien is een motor op volle toeren een onbetrouwbare motor en moet je dus altijd reserve over houden. Het zal dus vast geen geheim zijn dat elke motor ietwat geknepen is. Ook die viercilinder met 421 pk, daar is meer uit te halen.

Posaidon

Dat liet Posaidon al zien. Hun Mercedes-AMG A45 S levert 525 pk: nog eens 100 stuks erbovenop. Dan is er van alles aan gedaan, van uitlaat tot opgevoerde turbo’s. De motor wordt echter door Mercedes-AMG ook geknepen met software. Daar levert Posaidon nu ook een grappig iets voor: de plug en play box die het tunen van je A45 (S) simpel en goedkoop maakt.

Het is allemaal software-trukerij, dus het is echt aansluiten en klaar. De auto zal dan een klein beetje van zijn limiet opgeven. Dit zorgt voor een boost van 44 pk en 60 Nm voor zowel de A45 als A45 S. Dat betekent 431 pk voor de A45 en 465 pk voor de A45 S. Opvallend is dat getal 431 voor de A45 zonder S: die heeft met de Posaidon-box meer pk dan de A45 S standaard. Terwijl de toename in de A45 S af fabriek ook niet veel meer is dan software programmeren.

Goedkoop

Daarbovenop is de plug and play box relatief goedkoop. 1.499 euro inclusief een koffer met de unit en de nodige bedrading. De upgrade van een A45 naar A45 S is bijna 6.000 euro. Kies zelf maar.

Wat wel blijft: de topsnelheid van 250 km/u, gelimiteerd. Die kan Posaidon echter eraf halen. Naast de plug and play box biedt de tuner ook een aangepaste CPC-unit. Deze bedient onder meer de snelheidslimiet van de auto. Met de aangepaste CPC van Posaidon zal de auto die limiet vergeten en rijden tot het punt dat de versnellingen op zijn.

Makkelijk, goedkoop en een mooie kleine boost: de Posaidon plug and play box lijkt een perfecte manier van tunen te zijn. Of mag de rem er al op bij de standaard 421 pk van de A45 S?