525 pk voor Mercedes-AMG A45 ‘RS’

Mag het nog een tandje extremer? De Mercedes-AMG A45 ‘RS’ van Posaidon gaat voor het maximale.

Hoeveel vermogen uit een tweeliter viercilinder turbomotor is nog ‘gezond’ te noemen, zonder dat de boel binnen no-time kapotgaat. Audi’s DTM (R.I.P.) 2.0 vierpitter is goed voor 600 pk, maar dan hebben we het over een raceauto. Hoe zit dat met een auto gericht op dagelijks gebruik?

De marges lijken enorm als we tuners mogen geloven. De nieuwe Mercedes-AMG A45S is standaard goed voor 421 pk. Tuners weten echter meer uit de nieuwe tweeliter viercilinder turbomotor te halen. Hadden we recent Racechip die het vermogen naar 500 pk pracht. De Duitse tuner Posaidon gaat nog een stap verder met deze Mercedes-AMG A45 ‘RS’.

Voorlopig doen ze goed mee in dit wedstrijdje ver plassen. De tuner zegt maar liefst 525 pk uit de AMG-motor hebben weten te persen. Behalve een nieuwe turbo op de M139, heeft Posaidon weinig losgelaten over de tuning aan het blok. Het resultaat is desalniettemin indrukwekkend. De A-klasse sprint in zo’n 3,5 tel naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 323 km/u.

Is dit allemaal wat te heftig voor je, dan heeft Posaidon ook een mildere vorm van deze Mercedes-AMG A45 ‘RS’. Met enkel een kuurtje voor de chip levert 475 pk. Ook niet verkeerd natuurlijk.

De tuning komt in mei tevens beschikbaar voor de Mercedes-AMG CLA45 S. Daar blijft het niet bij. Posaidon is van plan om een plus-versie te bouwen van de Mercedes-AMG A45 RS. Naast de tuning naar 525 pk krijgt deze versie grotere remmen, een nieuw uitlaatsysteem en carbon fiber velgen.