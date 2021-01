Ford GTX1 is de zeldzaamheid die je alweer vergeten was - Autoblog.nl

Om het goed te maken mag je deze Ford GTX1 kopen.

Retro done right. Als een auto in een nieuw jasje wordt gegoten, is het vaak een slap aftreksel. Bij de Ford GT is het anders. Hij lijkt als twee druppels water op zijn origineel en toch is hij zo modern dat hij recent uitgegeven had kunnen zijn. Een bijzonder ontwerp.

Terug in de tijd

2005 was het jaar dat Ford ging teruggrijpen naar hun verleden. De naar huidige maatstaven ontworpen Mustang kreeg een klassieke flair als nooit tevoren. Daarnaast kwam The Blue Oval met de GT. Motorisch moest dit dé Amerikaanse supercar worden en met een 550 pk sterke 5.4 liter V8 met supercharger lukte dat aardig. De carrosserie was echter bijzonder. Er bestaat wellicht geen legendarischere Amerikaanse auto dan de Ford GT40 die eind jaren ’60 de Le Mans domineerde.

De uitstraling van de in 2005 geïntroduceerde nieuwe GT is daarop gebaseerd. De bijzondere puntige voorkant, de ronde achterlichten, de deuren die een deel van het dak meenemen: alles klopt. En toch gemoderniseerd. Het blijft knap. Ford maakte een ‘derde’ GT, die we uit de huidige tijd kennen, en dat ‘Amerikaanse supercar’-gedeelte is perfect gelukt. Toch staat die auto qua design wat verder van zijn origineel dan de poging uit 2005.

Onbekend maakt onbemind

Voor een supercar is de Ford GT aardig populair gebleken: in 2005 en 2006 zijn er zo’n 4.000 stuks gebouwd. Er is een versie die minder bekend is, deels omdat het wel/niet een officiële Ford is. Dit is de Ford GTX1.

Simpel gezegd: het is een dakloze GT. In 2005 was dit bedoeld als een SEMA-speciaaltje. Ontworpen door Kip Ewing van Ford zelf en bedacht door een firma genaamd Genaddi Design Group. Laatstgenoemde kreeg van Ford’s SVT (Special Vehicle Team) goedkeuring en hulp om een stuk of 500 exemplaren van de GTX1 te bouwen. Toen puntje bij paaltje kwam leek 100 stuks bereikbaarder en uiteindelijk zijn het er maar 38 geworden.

Te koop

Dit zwarte exemplaar staat nu te koop. Het gaat om nummer zes die gebouwd is. De auto is door Ford gebouwd in de kleur Mark II Black Clearcoat en zilveren strepen werden toegevoegd. Vervolgens is de auto vóór levering naar Genaddi gestuurd en is er een Ford GTX1 van gemaakt. Het is altijd een goed verzorgd beestje geweest en er is slechts 1.755 mijl (zo’n 3.000 km) mee gereden.

Zeldzaam (duur)

Een Ford GT die net even iets anders is, de GTX1. Helaas heeft de verkoper door dat je met een GTX1 goud in handen hebt en hoef je geen stuntprijzen te verwachten. 595.000 dollar wil de firma RK Motors er voor hebben. Oef!