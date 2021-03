1.111 pk voor de Mercedes-AMG GT Black Series - Autoblog.nl

En ja, al dat vermogen mag zich uitleven op de achterbanden van de Mercedes-AMG GT Black Series, met dank aan Opus.

Er is een nieuwe naam in het wereldje van Mercedes-AMG tuning. Het gaat heir om Opus Automotive en is gevestigd om de hoek bij de Nürburgring. Voorheen waren deze mensen operationeel onder de vlag van Renntech. Daar is een eigen bedrijf uit voortgevloeid en nu gaan ze op eigen initiatief verder. Het begint wat Opus Automotive betreft meteen goed met een wel heel extreme Mercedes-AMG GT Black Series.

Normaal gesproken is de Mercedes-AMG GT Black Series goed voor 730 pk en 800 Nm koppel op de achterwielen. Een ervaren rijder zal hier zijn handen al vol aan hebben. Wat Opus betreft kon het nog wel een tandje heftiger voor de Black Series. Het bedrijf greep de V8 bij de kladden. Onder andere een remap, nieuwe turbo’s, een aangepast brandstofsysteem, een nieuw uitlaatsysteem, versterkte drijfstangen en verstevigingen voor de transmissie hebben 1.111 pk tot gevolg. Voor wie dat wat te gortig is heeft Opus ook andere pakketjes voor je Black Series in de aanbieding. 825 pk of 1.001 pk is bijvoorbeeld ook mogelijk.

Het doel is om een razendsnelle Black Series neer te zetten die ook nog goed kan sturen op de Nürburgring. Het bedrijf heeft nog niet bekendgemaakt wat het toegenomen vermogen betekent voor de prestaties van de supercar. Op het YouTube-kanaal van Misha Charoudin is alvast een voorproefje te zien. Dat smaakt naar meer..