Politie bekeurt auto's met besneeuwde voorruit - Autoblog.nl

De politie bekeurt onverlaten die met sneeuw op de ruit aan het verkeer deelnemen.

Nederland is niet een typisch sneeuwland. Dankzij het heersende zeeklimaat zijn de zomers relatief koel en de winters relatief mild. Kijk, toch nog wat opgestoken van Aardrijkskunde! Mocht Meneer Dijkstra van Aardrijkskunde meelezen: bodemerosie is een bestaand woord en de staat Washington ligt aan de andere kant van de VS dan de stad Washington. We hebben opgelet in de klas.

Omdat het in Nederland niet vaak vriest en niet vaak sneeuwt, zijn er niet-wintersporters die een enorme antipathie hebben jegens winterbanden. Dat wordt dan ook op emotionele wijze kenbaar gemaakt. Nu is het in Nederland niet illegaal om met zomerbanden te rijden tijdens de winterdagen. Sterker nog, een setje semi-slicks zijn weliswaar af te raden, maar zijn niet expliciet verboden.

Wat wel expliciet verboden is, is rijden met slecht zicht. Op dit moment zijn waarschijnlijk alle buiten geparkeerde auto’s voorzien van een vers pak sneeuw. Het krabben kan soms een klusje zijn, waardoor mensen liever het hoognodige aan de kant halen en de verwarming de rest laten doen. Als je dat rijdend doet, kun je te maken krijgen met een financiële tegenvaller.

Toevallig net een voertuig staande die we als voorbeeld willen laten zien. Dit is dus niet de bedoeling. De voorruit en voorste zijruiten moeten helemaal vrij zijn van sneeuw. De bestuurder is bekeurd en gesommeerd de ruit sneeuwvrij te maken. Kosten: €259,- incl. ^RK pic.twitter.com/m0ZGB9i4UG — Politie AlphenRijn (@polalphen) February 7, 2021

De politie heeft namelijk aangegeven te gaan controleren op sneeuwvrije voorruiten. Via Twitter sturen De Hollandse Hermandad in elk geval een waarschuwing de deur uit. Nou ja, waarschuwing: voor ons wel, voor de bekeurde persoon niet.

De boete voor besneeuwde voorruit is 259 euro. Het geldt overigens niet alleen voor de voorruit, óók de voorste zijruiten dienen sneeuwvrij te zijn. In het geval van de twitter-foto werd de persoon in kwestie gesommeerd om de ruiten alsnog sneeuwvrij te maken. Mooi woord, ‘gesommeerd’. Tot zover de winter-update.