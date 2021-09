Politie en FIOD nemen dikke auto’s in beslag

Het is weer eens zo ver. De politie en FIOD nemen een paar leuke auto’s in beslag vanwege vermeende witwaspraktijken.

Horeca- en autobedrijven zijn een populaire bestemming voor mensen met verkeerde bedoelingen. Ondanks de moderne technologie om te bankieren, maakt men toch geregeld gebruik van contant geld.

In het geval van de horeca heb je het over telkens een beetje. In autobedrijven soms een hele hoop geld om. Nu zijn er allemaal regels voor hoe hier mee om te gaan. Zo heb je in de wet Bibob, bijvoorbeeld. Ondanks dat het vrij duidelijk wordt gemaakt dat het NIET de bedoeling is, zijn er bedrijven die het kennelijk niet helemaal goed begrijpen.

Politie en FIOD

Volgens de FIOD en recherche is dat bij Autobedrijf Ficus in Panningen en een snackbar in Helden het geval. De landelijke recherche, politie en FIOD hebben bij deze twee bedrijven invallen gepleegd vanochtend. Volgens hen zijn beide bedrijven betrokken bij witwaspraktijken.

Uiteraard is er het een en ander in beslag genomen. Omdat het nogal lastig is om ALLE frikandellen, kipcorns en nasischijven in beslag te nemen, zijn er auto’s meegenomen. Met name waardevolle auto’s ‘uit het hogere segment’, waaronder een dikke Audi A5, Range Rover Evoque en een heuse Ferrari 599 GTB Fiorano.

Landelijke eenheid

Aan de foto’s van de Landelijke Eenheid te zien, is de Ferrari voorzien van matte lak en zwarte velgen. Eigenlijk is dat al voldoende om een auto in beslag te nemen. Op een verrassend gave Mercedes-Benz E500 Elegance (voor slechts 12 mille!) is een gele sticker te zien dat misdaad niet loont. Dat hadden de vermeende sujetten eerder moeten weten.

Er is ook beslag gelegd op panden en grond, naast de dure auto’s. Het gaat overigens niet alleen om het Autobedrijf en de snackbar die verdacht worden. Op een andere locatie in Panningen en in Kessel waren op hetzelfde moment ook invallen. Ook daar zijn spullen in beslag genomen.

Over de oorzaak wil de politie nog niet veel loslaten. Het zou gaan om ‘internationale constructies’ waarbij er veel geld wit gewassen wordt. Zonde, want die Mercedes E500 Elegance 4Matic (de 388 pk versie!) klinkt als een geweldige auto.

Via: De Limburger

Fotocredits: Landelijke Eenheid.