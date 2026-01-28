Ze nemen zogezegd geen halve maatregelen.

Als je vanavond over de A2 bij Eindhoven wil rijden, kom je van een koude kermis thuis. (Even voor de mensen die dit bericht later lezen; als je gisteravond over de A2 bij Eindhoven wilde rijden, kwam je bedrogen uit.) De weg is namelijk dicht en dat komt door een onderzoek van de politie.

Misschien weet je het nog wel, afgelopen 29 oktober. Toen ging het vreselijk mis op de snelweg. Een autodief zat in een achtervolging met de politie en om te ontkomen besloot hij meerdere voertuigen te rammen. Twee motoragenten kregen ook te maken met de bumper van de gestolen auto en waren vreselijk de pineut. Ze kunnen anno januari 2026 nog steeds niet goed lopen. Vreselijk.

Politie gaat heel ver met onderzoek

De autodief smeerde hem na afloop van de crash en parkeerde de gestolen auto op z’n dooie gemakje in een woonwijk even verderop. Daar stapte hij uit en verdween hij in de nacht. Pas half november kon hij in België worden aangehouden. Inmiddels zit hij in een Nederlandse cel.

Om er nou precies achter te komen wat de bestuurder gedaan heeft tijdens die -bijna- fatale nacht, wordt het ongeluk vanavond nagespeeld door de politie. Zo’n reconstructie heeft wel degelijk zin, al is het maar om te bepalen in hoeverre de chauffeur het expres heeft gedaan. Dat kan helpen in de strafeis tegen hem.

Dus, mocht je vanavond rond 20.00 uur over de A2 bij knooppunt Batadorp rijden richting het noorden, hou dan rekening met vertraging. Je kan er wel langs via de N2, maar het zal er drukker zijn dan normaal.

Maar het is voor een goed doel. En vanaf hier wensen wij de betrokken natuurlijk ook heel veel sterkte. Dat ze er maar snel weer bovenop mogen komen!