Geen saaie Duitser, Roel koos een 340 pk supercharged Jaguar XE S #MijnAuto

In deze Mijn Auto-aflevering stappen we in een auto die je bijna nooit ziet: de Jaguar XE S.

Dit was eigenlijk Jaguar’s antwoord op auto’s als de BMW M340i, Audi S4 en Mercedes-AMG C43. Alleen zie je ze nauwelijks rijden.

Eigenaar Roel reed hiervoor een Lexus IS 300h. Perfecte auto: betrouwbaar, zuinig en comfortabel. Maar ook… een beetje saai. Dus begon de zoektocht naar iets met meer karakter. Een M340i lag voor de hand, maar dat vond hij te standaard. En toen kwam hij uit bij deze Jaguar. Vooral dankzij één ding: de supercharged V6.

Onder de kap ligt een 3.0-liter V6 met compressor, goed voor 340 pk en 450 Nm. Hoe dat klinkt zie je in deze Mijn Auto!

