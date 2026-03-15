Officieel: Formule 1-races Midden-Oosten geschrapt vanwege oorlog

De Formule 1-races in het Midden-Oosten zijn geschrapt. Ook maakt de organisatie bekend wat dit betekent voor vervanging van de races.

De FIA is erop gebrand dat politiek en F1 gescheiden blijven. Toch gebeurt het, soms expres, soms indirect, dat politiek echt wel invloed heeft op de sport. Nu ook weer, maar deze keer scharen we het onder het mom van indirecte invloed. In ieder geval wordt nu duidelijk dat de FIA officieel heeft besloten dat de Formule 1-races in Bahrein en Saudi-Arabië worden geschrapt.

Formule 1-races Midden-Oosten geschrapt

Dat lag voor de hand, maar is dus nu officieel. De reden is uiteraard dat de veiligheid van de gebieden waarin het circus moet landen, niet meer gewaarborgd kan worden vanwege de oorlog aldaar. Bahrein en Saudi-Arabië zijn geen hoofdrolspelers in de oorlog, maar vanwege de ligging en het wilde wapengebruik kan je ook niks garanderen in dit gebied momenteel. Afgelasten is dus de veilige oplossing.

April

Ook de F3-, F2- en F1 Academy-races gaan niet door in het Midden-Oosten. Na China (dit weekend) en Japan (29 maart) zouden de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië plaatsvinden op respectievelijk 12 en 19 april. Met de GP van Miami die op 3 mei zou plaatsvinden, betekent het dus dat dit tweetal GP’s de hele maand april op zich neemt.

Vervanging?

Doordat de Formule 1-races in het Midden-Oosten zijn geschrapt, wordt er dus een soort onvrijwillige zomerstop gecreëerd tussen Japan en de VS. Er was dus sprake van één of twee vervangende races, al is dan natuurlijk de vraag waar en of je dat wel wil. Daar is een simpel besluit voor gekomen: de races worden NIET vervangen. Oftewel, een maand rust voor de coureurs en de teams tussen volgend weekend en het eerste weekend van mei. Genoeg tijd om de batterijen op te laden zodat je daarmee weer kan racen in mei.

De beslissing komt op race day van de Chinese GP die deze ochtend plaatsvond. Voor wie het niet gevolgd heeft: terwijl de Mercedessen weer helemaal in topvorm zijn (Antonelli voorop met Russell op plek twee), met Ferrari in de nek hijgende, heeft Verstappen helaas de race moeten staken vanwege een technisch probleem.