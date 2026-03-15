Officieel: Formule 1-races Midden-Oosten geschrapt vanwege oorlog

De Formule 1-races in het Midden-Oosten zijn geschrapt. Ook maakt de organisatie bekend wat dit betekent voor vervanging van de races.
De FIA is erop gebrand dat politiek en F1 gescheiden blijven. Toch gebeurt het, soms expres, soms indirect, dat politiek echt wel invloed heeft op de sport. Nu ook weer, maar deze keer scharen we het onder het mom van indirecte invloed. In ieder geval wordt nu duidelijk dat de FIA officieel heeft besloten dat de Formule 1-races in Bahrein en Saudi-Arabië worden geschrapt.
Formule 1-races Midden-Oosten geschrapt
Dat lag voor de hand, maar is dus nu officieel. De reden is uiteraard dat de veiligheid van de gebieden waarin het circus moet landen, niet meer gewaarborgd kan worden vanwege de oorlog aldaar. Bahrein en Saudi-Arabië zijn geen hoofdrolspelers in de oorlog, maar vanwege de ligging en het wilde wapengebruik kan je ook niks garanderen in dit gebied momenteel. Afgelasten is dus de veilige oplossing.
April
Ook de F3-, F2- en F1 Academy-races gaan niet door in het Midden-Oosten. Na China (dit weekend) en Japan (29 maart) zouden de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië plaatsvinden op respectievelijk 12 en 19 april. Met de GP van Miami die op 3 mei zou plaatsvinden, betekent het dus dat dit tweetal GP’s de hele maand april op zich neemt.
Vervanging?
Doordat de Formule 1-races in het Midden-Oosten zijn geschrapt, wordt er dus een soort onvrijwillige zomerstop gecreëerd tussen Japan en de VS. Er was dus sprake van één of twee vervangende races, al is dan natuurlijk de vraag waar en of je dat wel wil. Daar is een simpel besluit voor gekomen: de races worden NIET vervangen. Oftewel, een maand rust voor de coureurs en de teams tussen volgend weekend en het eerste weekend van mei. Genoeg tijd om de batterijen op te laden zodat je daarmee weer kan racen in mei.
De beslissing komt op race day van de Chinese GP die deze ochtend plaatsvond. Voor wie het niet gevolgd heeft: terwijl de Mercedessen weer helemaal in topvorm zijn (Antonelli voorop met Russell op plek twee), met Ferrari in de nek hijgende, heeft Verstappen helaas de race moeten staken vanwege een technisch probleem.
Reacties
wimof zegt
Zandvoort is nog vrij.
HZW zegt
Dat is geen nieuws, één ieder die dacht dat er nog een kans zou zijn dat die races door zouden gaan, leeft onder een steen.
En die pauze kunnen de teams wel gebruiken om hun SH#T op orde te krijgen, want bij veel teams zijn er grote problemen.
Dat bewees dit race weekend well weer.
rfocus zegt
Dit wisten we afgelopen Vrijdag al!
R zegt
Ze kunnen beter alle races schrappen en teruggaan naar atmosferische motoren. Wat een complete aanfluiting dit, de personen die dit hebben bedacht bij de FIA verdienen een nekschot. Voor t eerst sinds 32 jaar kijken boeit t me niet meer, het voelt allemaal nep/gemaakt aan…….
Hawkeye72 zegt
Doe ff rustig. En dan maar klagen over polarisatie. Ontslagen mogen/moeten ze zeker worden maar nekschot….. Doe ff normaal.
Johanneke zegt
Symbolisch nekschot 😉
HZW zegt
Het probleem is dat veel mensen het zagen aankomen en zeiden dat dit niet ging werken, en toch worden deze reglementen doorgevoerd.
Het is allemaal veel te gecompliceerd, met veel te veel software die het werkend moeten maken.
De coureurs zijn bijzaak geworden, het gaat nu puur om het team dat de nieuwe techniek het beste beheerd.
Elke coureur op de grid kan wereld kampioen worden als hij de beste auto tot zijn beschikken heeft.
De coureur maakt met deze reglementen niet meer het verschil, de kwaliteit van de techniek bepaald wie er wereld kampioen wordt.
Het is niet normaal hoeveel teams dit weekend grote problemen hadden met hun auto’s.
Max Verstappen wordt niet meer dan een figurant dit jaar in de F1, want Red Bull heeft het zeker niet op orde, verre van zelfs.
Johanneke zegt
Dit dus. Het verschil maken met later remmen, eerder op het gas, sneller door een bocht? Nee, want dan heb je niet genoeg sap in je accu. Je ziet ook dat teamgenoten ineens vlak bij elkaar liggen. Leclerc, russel, verstappen waren vorig jaar structureel beter dan teamgenoten, nu liggen ze vlak bij elkaar. Omdat de auto je limiet is, niet hoe goed je bent als coureur.
Robert zegt
“Genoeg tijd om de batterijen op te laden”
@Loek maakt hem gewoon 🤣
Voor teams als Aston Martin, McLaren en Red Bull misschien wel een welkome reddingboei, die extra pauze.