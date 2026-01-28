Door dit vreemde stuur moet Peugeot weer een (sportieve) marktleider worden

Een ‘Hypersquare’-stuur met vier ronde gaten gaat het verschil maken voor de Franse autobouwer, aldus de CEO.

Als we het over Peugeot hebben, dan komen er direct een paar sleutelwoorden bovendrijven. Woorden die we niet benoemen, maar die ook jij instinctief weet. Woorden die de vorig jaar aangestelde CEO Alain Favey (ex-Skoda, ex-Bentley) liever niet benoemt. Hij wil het imago van het Franse merk dan ook heruitvinden.

Tenminste, dat vertelt hij in een interview met het Britse Autocar. Het gesprek met het medium ging vele kanten op, maar ons viel vooral twee dingen op. Favey wil van Peugeot een marktleider op het gebied van technologische innovatie maken, met name met een rechthoekig ‘Hypersquare’-stuurwiel. Daarnaast wil hij het sportieve rijgedrag van de auto’s van het merk uitlichten.

Hypersquare yoke-stuur

Op dat laatste komen we zometeen terug. Eerst het hoekige stuurobject. Deze Hypersquare-stuurrechthoek met steer-by-wire, die we vooralsnog alleen in de Polygon-conceptauto voorbij zagen komen, komt er echt. Later dit jaar zal hij geïntroduceerd worden in de nieuwe 208. Het is niet bekend of het systeem later ook beschikbaar wordt voor andere Stellantis-merken. Het zou toch zonde zijn om zo’n kostbaar systeem alleen bij Peugeot te laten, niet waar?

De rechthoek is volgens Faye een uniek voorbeeld van technologische innovatie die niemand wil oppakken, maar waarmee Peugeot wel innovatiemarktleider kan worden. Hij werpt Peugeot daarmee dan ook op als een “als wij het niet doen, wie dan?”-partij. *Kuch* Tesla *kuch*.

Het hoekige stuurobject dient volgens Faye ook als een ding dat nieuwsgierigheid zal opwekken en klanten zal trekken. “Wij geloven dat de technologie zo geweldig is in het plezier dat het brengt bij het besturen van de auto, dat mensen het absoluut willen”, zegt hij.

Het idee achter de Hypersquare is dan ook dat het vooral het stuurgemak moet verhogen. In theorie zouden alle stuurbewegingen met de rechthoek gedaan moeten kunnen worden met maximaal een kwartslag dankzij het steer-by-wire-systeem.

Meer Peugeot GTi’s!

Faye verwijst in het interview ook naar de sportieve achtergrond van Peugeot. Hij stelt correct dat de GTi een onderdeel van het DNA van het merk is en dat er een hoop sportiviteit in het merk schuilt. De GTi-divisie zal wat hem betreft dan ook een nog belangrijkere rol gaan spelen bij de toekomstige positionering van het merk, al is dat zonder verbrandingsmotor.

“Je kunt echt bouwen op dingen als de GTi, die overduidelijk een onderdeel van ons DNA uitmaakt” zegt hij. “Je kunt het bijvoorbeeld inzetten om het merk te positioneren. Om duidelijk aan te geven dat Peugeot staat voor geweldige rijsensaties. Dat is onderdeel van wie we zijn.”

Kortom, als het aan de CEO ligt, dan wordt Peugeot een merk dat liefhebbers aanspreekt, maar vooral ook de massa aanspreekt. “We gaan voor zeven procent marktaandeel. Als die overige 93 procent Peugeot niets vind, dan is dat helemaal prima.” Waarvan akte.