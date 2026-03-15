Warempel: steeds meer bewijs dat Tesla Roadster écht komt

Het begint er nu echt op te lijken dat het ruimteschip van Tesla voor de weg komt: de onthulling van de Roadster is aanstaande.

Beter laat dan nooit, het had de tagline kunnen zijn van Tesla. We willen echt niet doen alsof het merk niks voor elkaar bokst, integendeel zelfs. Echter, vergeleken met wat Elon Musk altijd roept op de onthulling van een model, blijkt het dat je heel goed moet zijn in kleine lettertjes lezen. De in 2017 te rijden Model 3 die voor 35.000 euro zorgt voor 600 kilometer rijbereik? Daaruit moet je begrijpen dat er een Model 3 voor 35.000 euro komt én eentje met 600 kilometer rijbereik, maar dat was niet hetzelfde model. Als je extra cynisch bent kan je zelfs zeggen dat die 35.000 euro nooit gehaald is. En zo wel: niet in 2017.

Tesla Roadster

Daar willen we niet te ver over doorgaan, want wij snappen ook wel dat ondanks de beloftes uit 2017, de Model 3 en Y gewoon goed scorende auto’s zijn. Als een merk ondanks alles precies neerzet waar de markt om vraagt, prima. “Dan zullen ze iets goed doen”. Het uitstelgedrag van Elon Musk neemt echter wel ietwat ridicule vormen aan bij de Tesla Roadster.

Voordat we weer worden beticht van Tesla bashen: de feiten. De Tesla Roadster werd gepresenteerd in 2017, wat even voor je beeldvorming negen jaar geleden is. Er was al een design dat er zo goed als productieklaar uit zag, los van het feit dat er nog even spiegels en ruitenwissers op moeten. De basis was er dus al en des tijds meende Musk dat de Roadster klaar was voor een lancering (pun not intended) in 2020. Met natuurlijk het nieuws dat je alvast een aanbetaling kon doen om hem dan direct te ontvangen. De auto werd verder de hoofdprijs voor het Tesla referentieprogramma waar als jij 50 personen een Tesla kon laten bestellen met een link van jou (een referentielink), je de Roadster gratis en voor niks kreeg. Het is overigens nog niet 100 procent duidelijk wat er gebeurt met de 80 Roadsters die op die manier zijn verdiend.

Nog een feit: het is inmiddels 2026 en die productiedatum van 2020 is dus al zes jaar over datum. Sterker nog: er is nog niet eens een productiespecificatie. Binnen de hele spanne van de nieuwe Roadster is de Cybertruck bedacht, onthuld en geproduceerd, en zelfs dat duurde eigenlijk veel langer dan beloofd. Kortom: de Roadster begint bijna een soort mythe te worden. Een auto die virtueel gewoon nooit meer komt, maar mensen die een halo car van Tesla verwachten worden lekker gehouden met het feit dat hij ook nooit officieel gecanceld is. Los van wat beloftes en willekeurige claims van Musk is er namelijk al negen jaar niks concreets losgelaten over de Roadster.

Onthulling Tesla Roadster nu echt!!(?)

Toegegeven, concreet nieuws is er nog steeds niet, behalve Musk die zo jong als 2025 nog stellig beweert dat de Tesla Roadster echt komt en belangrijker, de onthulling van de productiespec is op 1 april 2026 (geen grappen). Afijn, als die data van Musk zouden kloppen, zouden Roadster-kopers al zes jaar rondrijden in hun über-Tesla. Er is nu echter iets meer bewijs dat er in ieder geval iets gebeurt op het Roadster-front. Recent werd een patentaanvraag gespot over de naam Roadster en een badge voor de auto. Daar komt nu nog een patentaanvraag bij over speciale sportstoelen die in een Tesla Roadster zouden kunnen eindigen. Dergelijke patentaanvragen duiden er wel op dat er iets vastgelegd wordt voor de toekomst, en als de grote baas zegt dat er op 1 april iets gaat gebeuren ben je toch aardig wat puzzelstukjes op de goede plaats aan het leggen.

De patentaanvraag, gespot door Teslarati, omvat een nieuw idee voor stoelen. Zonder te technisch te worden komt het erop neer dat de bewegingen van de stoel, normaal gedaan door tandwielen, geregeld worden door ‘flexibele scharnieren’. Dit betekent dat de stoel solide of flexibel kan zijn waar, met extreme precisie voor finetuning. Ook werkt de verstelling in de lengte en hoogte anders, waarmee wederom met grote precisie de stoel precies juist kan staan.

Een voordeel van deze lang uitgestelde onthulling voor de Tesla Roadster is wel dat de initiële specs waarschijnlijk vrij conservatief zijn. Hij zou precies moeten zitten waar rivalen als de Rimac Nevera en Lotus Evija zitten, met een sprint naar 100 in 1,9 seconden en 2.000 pk. Nu de Tesla Model S daar al zit qua sprint, lijkt Musk een lichaam-op-de-proef-stellende sprinttijd van rond de één seconden te ambiëren. Dus die mensen die al lang wachten op hun Roadster, krijgen letterlijk en figuurlijk een kruisraket. Het wachten waard?