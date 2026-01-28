Check hier of jij ook nog een stokoude boete op de mat krijgt

Een EU-lid heeft besloten oude boetes naar buitenlandse vakantiegangers te sturen. Misschien ook wel naar jou?

Met de auto op vakantie. Ondergetekende is er dol op. Lekker de cabrio volpakken met aardappels en pindakaas en dan rustig naar het zuiden cruisen. Wijntje aan de Côte d’Azur, een avondje tapas aan de Spaanse Costa of misschien wat cultuur opsnuiven in Rome of Florence. En als je dat laatste de afgelopen jaren hebt gedaan, dan kan je dat ineens nog heel veel geld gaan kosten.

Italië heeft in al haar wijsheid namelijk besloten boetes van jaren geleden toch nog naar het buitenland te sturen. En dat het waar is, kan ik uit eigen ervaring zeggen. Ik ontving een boete uit Pisa van 4 jaar terug. Ik was een gedeelte van de stad ingereden waar dat niet mocht. Inclusief alle bijkomende kosten toch 114 euro. Zonde.

En dat kan jou dus ook overkomen. Mits je in Italië bent geweest en je misschien een klein beetje misdragen hebt. Is dat niet het geval, dan kun je nu iets voor jezelf gaan doen, jij krijgt dan geen oude boete op de mat. Mazzelaar!

Oude Italiaanse boete

Wat extra opvallend is, is hoe lang sommige van die zaken dus kunnen duren. Iemand die in 2021 in Italië is geflitst, krijgt die boete in 2026 gewoon thuisgestuurd, da’s nog langer dan bij mij! Is dat dan niet verjaard? Nou, niet voor buitenlanders. Blijkbaar geldt voor ons een langere termijn en zitten er afspraken tussen EU-landen om die boetes uit te wisselen en te innen.

De bedragen kunnen flink oplopen als er intussen administratie- en incassokosten bij worden opgeteld. Check. De ANWB waarschuwt dan ook dat je dit serieus moet nemen, want negeren helpt meestal niet. De Italiaans-Nederlandse samenwerking betekent dat je die oude boete gewoon wél moet betalen als hij eenmaal bij je ligt.

Sorry voor het brengen van dit slechte nieuws, maar dan komt het tenminste niet als een verrassing. Dat verzacht de pijn misschien iets.