Check hier of jij ook nog een stokoude boete op de mat krijgt

Een EU-lid heeft besloten oude boetes naar buitenlandse vakantiegangers te sturen. Misschien ook wel naar jou?
Met de auto op vakantie. Ondergetekende is er dol op. Lekker de cabrio volpakken met aardappels en pindakaas en dan rustig naar het zuiden cruisen. Wijntje aan de Côte d’Azur, een avondje tapas aan de Spaanse Costa of misschien wat cultuur opsnuiven in Rome of Florence. En als je dat laatste de afgelopen jaren hebt gedaan, dan kan je dat ineens nog heel veel geld gaan kosten.
Italië heeft in al haar wijsheid namelijk besloten boetes van jaren geleden toch nog naar het buitenland te sturen. En dat het waar is, kan ik uit eigen ervaring zeggen. Ik ontving een boete uit Pisa van 4 jaar terug. Ik was een gedeelte van de stad ingereden waar dat niet mocht. Inclusief alle bijkomende kosten toch 114 euro. Zonde.
En dat kan jou dus ook overkomen. Mits je in Italië bent geweest en je misschien een klein beetje misdragen hebt. Is dat niet het geval, dan kun je nu iets voor jezelf gaan doen, jij krijgt dan geen oude boete op de mat. Mazzelaar!
Oude Italiaanse boete
Wat extra opvallend is, is hoe lang sommige van die zaken dus kunnen duren. Iemand die in 2021 in Italië is geflitst, krijgt die boete in 2026 gewoon thuisgestuurd, da’s nog langer dan bij mij! Is dat dan niet verjaard? Nou, niet voor buitenlanders. Blijkbaar geldt voor ons een langere termijn en zitten er afspraken tussen EU-landen om die boetes uit te wisselen en te innen.
De bedragen kunnen flink oplopen als er intussen administratie- en incassokosten bij worden opgeteld. Check. De ANWB waarschuwt dan ook dat je dit serieus moet nemen, want negeren helpt meestal niet. De Italiaans-Nederlandse samenwerking betekent dat je die oude boete gewoon wél moet betalen als hij eenmaal bij je ligt.
Sorry voor het brengen van dit slechte nieuws, maar dan komt het tenminste niet als een verrassing. Dat verzacht de pijn misschien iets.
Reacties
kniesoor zegt
Op die manier is er hoegenaamd geen correlatie tussen (het moment van) de overtreding en de boete. Dan stinkt het al gauw naar ordinair geld graaien voor de staatskas. Zou tragisch zijn als EU wet- en regelgeving dat toestaat.
KEV9 zegt
Wilde je zo graag een bak shoarma ?
red5 zegt
“De ANWB waarschuwt dan ook dat je dit serieus moet nemen, want negeren helpt meestal niet.”
Als je op de ANWB pagina aangaande Italiaanse verkeersboetes kijkt staat er dat alleen boetes die via het CJIB binnenkomen serieus genomen moeten worden. Dat is ook mijn ervaring. Incassobureau’s blaffen, maar mogen niet bijten.
DeWitteCondor zegt
Mijn eerdere boete vanuit Italie kwam niet via CJIB. Dat is echt onzin. Was een keurig in het engels vertaalde brief (beetje brak, maar toch) met foto en kenteken erbij en een betaalinstructie. Was geen speld tussen te krijgen.
DeWitteCondor zegt
Shit, ik ben volgens mij al meerdere keren een ZTL in gereden afgelopen jaren en heb, op 1x na, daar nooit een rakker voor op de mat gekregen.
styns zegt
Ik heb jaren geleden eens een parkeerboete onder de ruit gehad in Italië. Ik denk in ’16 of ’17.. bonnetje meegenomen naar Nederland maar nooit betaald. Toen kreeg ik een jaar of 2 later een herinnering van de betreffende gemeente. Wederom niks mee gedaan. Sindsdien niks meer van gehoord..