Politie haalt meer spookauto’s van de weg

Nee, dat zijn geen auto’s die zweven over de weg.

Een buitenlands kenteken op je auto monteren en gaan en staan waar je wil, zonder enige vorm van consequenties. Tenminste, tot oom agent je in het vizier heeft. De politie omschrijft ze als spookauto’s en het aantal neemt toe in ons land.

Met deze spookauto’s kunnen criminelen ongestoord hun gang gaan. Tanken zonder te betalen, parkeren zonder te betalen, verkeersboetes incasseren die vervolgens nooit aankomen. Met een buitenlands kenteken dat niet op naam staat hebben de criminelen vrij spel. Pas bij een heterdaad confrontatie kan de politie actie ondernemen.

Volgens de Telegraaf heeft de politie in 2019 bijna 700 van die spookauto’s van de weg gehaald. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met 2018. Met name criminelen uit Oost-Europa rijden met zo’n spookvoertuig in Nederland.

Het komt zelfs voor dat criminelen onderling met hetzelfde kenteken rijden. Tegenover de krant zegt een agent dat hij weleens drie auto’s achter elkaar heeft zien rijden met hetzelfde kenteken. Dit valt zelfs een oplettende burger op. De criminelen hebben dus lak aan hun omgeving.

Naast snelheids- en verkeersovertredingen worden ook zaken als drugssmokkel, ramkraken, overvallen en diefstal gekoppeld aan spookauto’s. Voor de politie is het lastig om meerdere overtredingen aan één spookauto te koppelen. De criminelen hebben soms in de auto meerdere kentekens liggen die ze af en toe wisselen.

Met ‘team infra’ heeft de politie een specialistisch team dat jacht maakt op mobiele dieven en transportcriminelen op de Nederlandse wegen. Surveilleren, kentekens natrekken en de auto langs de kant zetten als het niet in de haak blijkt te zijn is wat deze agenten voornamelijk doen. Spookauto’s worden door de politie in beslag genomen en een verdachte kan in diverse gevallen ook meteen worden aangehouden.