Vergeet niet olie bij te vullen in je Audi e-tron

Nu moet er een lampje gaan branden.

Een groot voordeel van een elektrische auto is dat het onderhoud heel anders is dan bij een regulier voertuig. Er zijn veel minder draaiende componenten aanwezig , waardoor een onderhoudsbeurt ook anders in elkaar steekt. Regelmatig het olie peilen en deze eventueel bijvullen is er ook niet meer bij. Of toch wel? Bij Audi’s e-tron is iets vreemds aan de hand.

De elektrische SUV heeft een opvallende bug in de software van de auto. Het kan voorkomen dat de auto een melding geeft dat de olie binnenkort vervangen moet worden. Hilarisch, want de e-tron heeft natuurlijk geen olie aan boord. Tegenover Auto, Motor und Sport heeft een woordvoerder van Audi bevestigd dat het hier om een fout in de software gaat. Voor nu moeten eigenaren de melding negeren.

Nu hopen dat de bestuurder of bestuurster van de e-tron zo snugger is om te snappen dat de melding niet klopt. Zie je het al voor je. Iemand die stopt bij een tankstation, met de kap van de e-tron open en een jerrycan olie in de hand. Op zoek naar de oliedop die er niet zit.

Omdat de melding geen kwaad kan is Audi niet van plan een terugroepactie voor de e-tron te organiseren. In plaats daarvan voert het automerk een update uit aan de software als je met de auto langs komt voor een eerste beurt. In het geval van de e-tron is het zo dat de EV bij 30.000 kilometer toe is aan zijn eerste beurt, of na de eerste twee jaar.

De e-tron is overigens niet de enige elektrische auto met zo’n opvallende bug. Zo kan de BMW i3 een melding geven dat er een binnenkort een emissietest gedaan moet worden. En de POIs (points of interest) in het navigatiesysteem van de elektrische Renault Zoe kunnen aangeven waar het dichts bijzijnde benzinestation is.

Met dank aan Ruud voor de tip!