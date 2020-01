‘SUV’s zijn te onveilig voor de binnenstad’

Ze zijn simpelweg té gevaarlijk voor mens en fiets.

SUV’s hebben een wat bedenkelijke plek in onze hedendaagse maatschappij. Eentje waarin we meer moeten uitkijken naar het milieu, zijn juist die grote, milieuvervuilende voertuigen populair. Een van de grootste argumenten – sowieso in het platte Nederland – heeft te maken met veiligheid. Want als jij in je SUV hoger zit dan die hatchback waar je tegenaan knalt, dan ben jij veilig, toch?

Dat mag misschien wel kloppen, maar dat zijn de mensen om je heen niet. Althans, dat is wat de European Transport Safety Council claimt, kortweg de ETSC. In hun rapport schrijven ze namelijk dat er tussen 2010 en 2018 ruim 51.000 voetgangers en bijna 19.500 fietsers zijn omgekomen op Europese wegen. Terwijl het aantal omgekomen auto-inzittenden in die tijd jaarlijks daalde met 3,1 procent, daalde het aantal omgekomen voetgangers en fietsers minder. En dit moet uiteraard veranderen, zo zegt de ETSC.

Dus keek de adviesgroep naar de cijfers, en wat bleek? 99 procent van de omgekomen voetgangers en 83 procent van de omgekomen fietsers, overleed na een aanrijding door een gemotoriseerd voertuig. Met andere woorden: auto’s, bussen en vrachtwagens zijn het probleem.

Nu levert de denktank wel meerdere oplossingen aan, maar minstens een daarvan kan rekenen op goedkeuring van deze scribent. De ETSC oppert namelijk op om SUV’s te weren uit binnensteden. Onderzoek toont volgens de groep aan dat de kans op ernstige verwonding of dood, groter is wanneer het aanrijdende voertuig een SUV (of bestelbusje) is, ten opzichte van ‘normale’ passagiersauto’s.

SUV’s (en bestelbusjes) zouden met drie problemen kampen. Ze zijn stijver/harder dan reguliere auto’s, ze hebben hogere bumpers en ze zijn zwaarder. Met andere woorden, ze zijn flinker. De ETSC stelt daarom voor om zones op te richten, vergelijkbaar met milieuzones, waar bepaalde voertuigen (SUV’s) niet in mogen rijden. Die beperking zouden steden bijvoorbeeld kunnen baseren op het gewicht van een auto, of de botsscores van Euro NCAP.

Dat lijkt deze scribent geen slecht plan. Meer veiligheid voor de ‘zachtere’ weggebruikers, een beter milieu voor iedereen en een leuker straatbeeld in de binnenstad. Want jullie kijken toch ook veel liever naar een Volvo V90 dan een XC90?

Foto: 5 Premium SUV’s van Kuifje, via Autojunk.nl.