Politie neemt AMG die 151 km/u te hard reed in beslag

Iemand verwarde de Waalbrug met de Autobahn.

AMG-rijders hebben niet zo’n beste naam en nu is er weer iemand die het imago niet verbeterd heeft. Verkeerspolitie Oost-Nederland meldt namelijk dat ze tijdens de nachtdienst van woensdag op donderdag een dikke AMG in beslag hebben genomen.

Als je ’s nachts ietsje harder dan toegestaan rijdt kunnen we daar nog wel begrip voor opbrengen, maar deze AMG-rijder maakt het wel heel bont. Hij werd met 201 km/u gelaserd op de Waalbrug, waar je maar 50 km/u mag. Dat is namelijk officieel bebouwde kom.

De beste man was dus zwaar de pineut, des te meer omdat hij al eens eerder was gesnapt met meer dan 50 km/u te hard. Zijn AMG mocht hij dus inleveren. De auto in kwestie is een 510 pk sterke C63 S uit 2015, met een Brabus-uitlaat en nog wat aftermarket frutseltjes.

Dit was overigens niet de enige vangst die de politie die nacht deed. Op de A325 reed iemand lang met 118 km/u langs wegwerkzaamheden waar je 70 mag. Het frappante was dat hij eerder die dag al was aangehouden vanwege asociaal rijgedrag en toen een ongeldig rijbewijs had.

Zijn auto was toen in beslag genomen, maar hij had doodleuk diezelfde dag nog een andere auto gekocht. Maar daarmee wist hij dus opnieuw de aandacht van de politie te trekken, dus ook die auto werd in beslag genomen. Met zulke figuren hoeft de verkeerspolitie zich niet te vervelen.

Foto: Verkeerspolitie Oost Nederland