Let op: nieuwe verkeersregel in Italië geldt ook voor vakantiegangers

De regel gaat vandaag in en kan resulteren in een boete van ruim € 1.600!

Al een staanplaats voor je sleurhut geboekt aan het Gardameer? Of misschien pittoreske stacarvan in de Toscane? Het kan zelfs al zo zijn dat je bezig bent met de voorbereidingen voor de grote reis richting de zomervakantie. Check in dat geval even het rubber onder je auto (en je caravan!) voordat je vertrekt. Het kan je zomaar een fikse boete besparen – geld waar je ook een paar keer lekker Italiaans van kunt eten.

Vanaf 15 april 2025 (morgen dus, als je dit op de dag van publicatie leest) gelden er nieuwe bandenvoorschriften in Italië. Het Italiaanse ministerie van transport wil de verkeersveiligheid verhogen door meer te controleren op autobanden. Daarnaast is er een nieuwe regel.

De nieuwe bandenregel in Italië

Het is vanaf 15 april 2025 verboden om rond te rijden op winterbanden. Medio april beginnen de controles en vanaf 15 mei worden er ook daadwerkelijk boetes voor uitgeschreven. Precies op tijd om de hordes Nederlanders, Belgen, Duitsers en andere vakantiegangers te grazen te nemen. Wanneer het weer toegestaan is om op winterrubber te rijden, is niet bekend.

De boete voor verkeerde banden in Italië

De Italiaanse Polizia mag verschillende straffen toepassen. Wie met winterbanden rijdt in de zomer riskeert een geldboete van € 422 tot € 1.682. Alsof dat nog niet genoeg is, mogen de agenten ook je kentekenbewijs intrekken.

Hoe voorkom je de boete?

De straf ontlopen is vrij simpel: zorg voor zomerbanden of M+S-goedgekeurde all-seasonbanden (zogenaamde ‘mud + snow’-band herkenbaar aan de “M+S”-aanduiding op de band). Natuurlijk moet ook de snelheidsindex overeenkomen met de maximumsnelheid van je auto.

Controleer je banden ook op slijtage!

Heb je het juiste rubber onder je caravansleper? Goed bezig. Kijk nu ook vooral nog even hoe de banden eraan toe zijn. De politie controleert in Italië namelijk ook op slijtage en of je banden aan vervanging toe zijn. Is dat laatste het geval, dan kun je een boete krijgen van € 87 tot € 344. Verkeersportaal Altarimini waarschuwt dat ongeschikte banden ervoor zorgen dat de verzekeringsmaatschappij bij een ongeval geen schadevergoeding uitkeert.

Dus, kijk welke banden er onder je auto liggen en of ze nog genoeg profieldikte hebben. Oh, en vergeet dus de bandjes van je caravan niet!

