Video: politie betrapt 335i met 250 km/u op A2

Op de snelweg in Limburg krijgt de politie een BMW 335i Touring in de smiezen.

De BMW heeft haast en haalt snelheden richting de 250 km/u. Even de begrenzer testen? De pret is van korte duur. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd en hij kan ook een 1.000 euro kostende EMG-cursus ondergaan.