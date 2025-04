Vanaf nu mag je hier in Nederland de hele dag 130 km/u rijden!

En daar houdt het goede snelwegnieuws NIET op!

Het is vandaag 14 april, wat ook wel bekend staat als ‘International Moment of Laughter Day’. Zet je grootse grijns dan maar op vanwege het volgende nieuws: we mogen vanaf vandaag, 14 april 2025, op verschillende snelwegen in Nederland weer 130 km/u rijden!

Het gaat nu nog om drie trajecten: de A7-Afsluitdijk, tussen Stevinsluizen en Lorentzsluizen, de A7 tussen de aansluiting Winschoten en de grens met Duitsland, en de A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Het is de bedoeling dat voor de zomer er ook op een vierde traject, de A37 tussen knooppunt Holssloot en aansluiting Zwartemeer, 130 km/u mag worden gereden. Daar worden nu voorbereidingen voor getroffen. In totaal gaat het om 117 kilometer aan asfalt.

Vanaf wanneer mag ik 130 km/u?

Op de trajecten mag pas 130 km/u worden gereden als er daadwerkelijk borden langs de weg staan. Die worden vandaag onthuld bij de Afsluitdijk en de komende dagen geplaatst door Rijkswaterstaat. Madlener: ”We vinden het belangrijk dat het meteen duidelijk is dat je overdag 130 mag rijden. Daarom zetten we voldoende borden neer.”. Hij voegt toe dat het geen vereiste is om 130 te rijden: Overigens hóéf je niet 130 te rijden, je mag ook gewoon 100 rijden op de rechterbaan.” Inderdaad, doe dat maar op de rechterbaan.

De minister licht ook toe waarom hij dit zo belangrijk vindt. ”Rijden met de auto is belangrijk voor mensen en bedrijven. De auto biedt flexibiliteit, snelheid en comfort. Deze maatregel is onderdeel van de Actieagenda Auto met een breed pakket aan maatregelen gericht op automobiliteit en meer vrijheid voor automobilisten.”

Er kunnen meer 130-snelwegen bijkomen!

Naast het fijne feit dat je na het plaatsen van de borden overdag weer 130 mag rijden op sommige plekken in Nederland, kan er nog meer goed nieuws komen. Het ministerie stuurt aan op meer snelwegen met deze regels. De bewindslieden onderzoeken nu welke wegen een hogere maximumsnelheid kunnen krijgen. Het onderzoeken van een aantal trajecten vergroot de kans dat de maximumsnelheid op een aantal plekken snel verhoogd kan worden.

Madlener: ”Met deze trajecten zetten we een eerste stap, en houden we de vaart erin. Nu gaan we meer trajecten onder de loep nemen, om te zien waar we nog meer 130 kilometer per uur kunnen rijden. Zodra ik een inventarisatie heb, naar verwachting voor de zomer, informeer ik daarover de Tweede Kamer.”

Momenteel wordt door het ministerie onderzocht waar het verhogen van de maximumsnelheid niet leidt tot geluidsoverlast. Dat gebeurt met indicatieve berekeningen. Vervolgens wordt er berekend of er ook geen significante negatieve milieu-effecten zijn op Natura 2000-gebieden. Daar is onderzoek voor nodig.

We zullen dus nog wel even moeten wachten voordat er meer 130-snelwegen bij komen. Maar voor: met z’n alle naar de A7 en A6 om 30 km/u harder te rijden dan anders! Joehoe!

