De driepuntige ster wordt op verschillende plekken aangepast.

Het zou zomaar kunnen dat Daimler aan de basis heeft gestaan van Aang en zijn Avatar-vrienden. Het driepuntige Mercedes-logo dat stamt uit 1909 symboliseert de visie van Daimler: motoren voor land, water en lucht. Vuur hebben de Avatar-makers er nog bij bedacht, denk ik. Hoe dan ook, voor de zoveelste keer is het logo van Mercedes veranderd. En niet zo’n beetje ook.

Laten we meteen de spanning eruit halen: nee, het 3D-logo op de auto’s blijft hetzelfde. Waar Mercedes een update doorvoert, is in de communicatie. Bij jaarverslagen, op social media, de websites (ook op de Nederlandse verkoopsite), in e-mails en op briefpapier gebruikt Mercedes een nieuw logo. Het is natuurlijk nog steeds de Mercedes-ster, maar dan in platte, 2D-versie in het wit op een zwarte achtergrond.

Waarom verandert Mercedes het logo?

Normaal gesproken delen automerken, ook Mercedes, om iedere poep of scheet wat persberichten met marketingblabla. Een compleet nieuw logo in de communicatie is een behoorlijke ruft lijkt me. Het bijbehorende marketingrelaas krijgen we alsnog wanneer Autobild vraagt naar de reden achter de wijziging.

De Mercedes-woordvoerder: “Met een vernieuwing van ons corporate design vermindert Mercedes-Benz het gebruik van zwart als dominante kleur in de uitstraling van het merk. In combinatie met het gebruik van een 2D-versie van ons merklogo, de Mercedes-Benz-ster, voor print en digitale media, wordt de uitstraling moderner en visueel consistenter. De 3D-ster blijft op onze voertuigen en architectonische elementen te zien en belichaamt als merklogo tijdloze elegantie, innovatie en vakmanschap.”

Precies ja. Het is overigens niet voor het eerst dat het logo van Mercedes is veranderd in een platte ster. Dat gebeurde ook in 2009, maar in 2011 had het merk er alweer genoeg van en kwam de oude 3D-ster terug zoals je hem nu kent. Het is nu nog de vraag of het Mercedes-logo straks ook op AMG’s eigen elektrische SUV en sedan komt.