Video: A45 AMG probeert met 230 km/u van politieheli te ontsnappen

Een politieachtervolging van Hoek van Holland richting Amsterdam.

Op de snelweg krijgt de politie deze A45 AMG in de smiezen. Een achtervolging volgt waarbij snelheden oplopen tot zeker 230 km/u. Dankzij de helikopter blijft de verdachte de complete rit in het vizier van de politie. Wat volgt is een spannende achtervolging over de A4.

