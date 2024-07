Een poging waarbij ze nog gewond raken ook. Slim

Deze verdachten proberen van de politie te ontkomen door de motorfietsen te dumpen in de berm en het op een lopen te zetten. Mission failed zou nu heel groot in beeld moeten komen. Want deze GTA lifestlye komt ze duur te staan.

Bekijk ook deze video: Zou deze trucker echt niets doorhebben?