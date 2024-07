BREEK: Max Verstappen officieel niet meer favoriet!

Er vindt een grote verschuiving plaats. Max Verstappen is officieel niet meer de favoriet in de F1!

Wie de Formule 1 volgt de laatste tijd, zal hebben meegekregen dat het eventjes niet meezit bij Max Verstappen. Het wil niet vlotten met de auto, de pitstops zijn niet meer bliksemsnel, hij zeikt zijn eigen team af via de boordradio (“Want dat moet toch kunnen???”), zijn vader en teambaas zitten elkaar dwars vanwege een heet hertje en oh ja: andere teams maken enorme sprongen.

Iedereen voelt aan dat we op een kantelpunt zitten. Het kantelpunt dat niet Red Bull, maar McLaren Racing het beste team van het veld is. Het is niet zozeer dat Sergio Pérez zo slecht is, Checo geeft een beetje aan wat er mogelijk is met die auto. Verstappen weet er iets meer uit te halen. Maar als het tegenzit – zoals dat het geval was bij de GP van Hongarije 2024 – dan val je best ver naar achteren.

Verstappen niet meer favoriet?

Maar het LIJKT niet alleen alsof het een kantelpunt is, het IS ook een kantelpunt. Want lieve lezers, er is iets gebeurd. Max Verstappen is namelijk officieel niet meer favoriet. Jarenlang hebben we in de voorbereidingen de kansen voor Max Verstappen meegenomen. Daarbij kijken we ook wat de wedkantoren zeggen over de kansen van Max Verstappen. Eigenlijk was het nergens voor nodig, want altijd stond Verstappen bovenaan. Ver bovenaan.

Voor de GP van België 2024 is er iets bijzonders aan de hand, want Max Verstappen is NIET de favoriet om te winnen op Spa! Voor het eerst in jaren (2021) staat de Nederlander dus niet fier bovenaan. Maar wie staat er dan? Dat weten wij ook: Lando Norris! De Brit rijdt – wederom – een puik seizoen. Hij heeft slechts 1 race gewonnen, maar is bijna constant voorin het veld te vinden.

Als we kijken bij Oddschecker, is te zien dat Norris veruit de grote favoriet is. Verstappen staat er behoorlijk ver achter, ongeveer op gelijk niveau met Oscar Piastri. Nu moeten we aantekenen dat er veel Britse wedkantoren bijzitten en dat Britten eerder geneigd op iets Brits te stemmen. Zo was Engeland ook lange tijd favoriet voor de het EK2024. Een ander ding om even in het achterhoofd te houden: Verstappen gaat mogelijk gridstraffen pakken vanwege een motorwissel.

Is er nog hoop?

Is alle hoop dan verloren? Welnee, als Verstappen op Spa en Zandvoort weet te winnen, zal het wed-gedrag weer richting Verstappen gaan. En mocht dat niet gebeuren, dan zitten we nog met het wereldkampioenschap.

Max Verstappen heeft daar namelijk een enorme voorsprong en hij heeft de mazzel dat als hij niet wint, er telkens een ander is die wint. Dit seizoenen wonnen Sainz (Australië), Norris (Miami), Leclerc (Monaco), Russell (Oostenrijk), Hamilton (Engeland) en Piastri (Hongarije).

Verstappen moet op Spa de weg naar boven vinden.

Ook heeft Verstappen een voordeeltje doordat McLaren een vormdipje had aan het begin van het seizoen en Norris uitviel op Silverstone. Ook kwam het wel goed uit dat Norris aan de kant moest voor Piastri afgelopen zondag. Anders had het er heel anders uit kunnen zien. Volgens de wedkantoren is de constructeurstitel voor Red Bull ook uit het zicht. Die titel gaat wel naar McLaren.