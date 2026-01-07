Blijf weg uit deze plaatsen. Voor je eigen gezondheid!

Het zijn namelijk de plaatsen waar de meeste verkeersongelukken gebeuren.

Het is iets dat je liever nooit wil meemaken, maar wat helaas bijna iedereen weleens gebeurt. Een ongeluk(je) in het verkeer. Dat kan zijn een schuivertje met de fiets, tot een frontale aanrijding met een boom of een tegemoetkomende vrachtwagen. En alles er tussenin. De cijfers over het aantal verkeersongelukken van het jaar voor vorig jaar is bekend geworden en daar gaan we eens naar kijken.

De goede verstaander weet dat we het over 2024 hebben en we vallen meteen met het goede nieuws in huis. Er zijn in dat jaar minder ongelukken gebeurd dan gebruikelijk.

Uit een analyse van Overstappen.nl blijkt dat er vorig jaar 126.380 ongevallen zijn geregistreerd, ruim vijf procent minder dan de 134.005 incidenten in 2023. Daarmee wordt de stijgende lijn van de afgelopen jaren doorbroken, al ligt het totale aantal nog altijd hoger dan in 2021 en 2022. De officiële cijfers volgen pas later, omdat verzekeraars eerst alle meldingen afronden.

De daling is landelijk zichtbaar, maar de verschillen tussen provincies zijn groot. Zuid-Holland laat met 8 procent de sterkste afname zien, al blijft het met ruim 31.000 incidenten de provincie met de meeste ongevallen. Noord-Holland en Noord-Brabant dalen met respectievelijk 7 en 6 procent. In Drenthe verandert er bijna niets: daar zakt het aantal ongelukken slechts 1 procent.

Hier moet je niet zijn als je veilig thuis wil komen

Kijk je per gemeente, dan springt Ouder-Amstel er opnieuw negatief uit. Met 329 ongevallen per 10.000 inwoners ligt het risico daar ruim boven het landelijk gemiddelde van 66. De vele snelwegknooppunten in de gemeente spelen daarbij een grote rol, zeggen de onderzoekers. Ook Midden-Delfland, Oostzaan en Haarlemmermeer behoren tot de gemeenten met de hoogste ratio.

Een speciale vermelding is voor Laren, de thuishaven van ondergetekende. Ook daar gebeuren extra veel verkeersongelukken. Het zal toch niks te maken hebben met alle super- en hypercars die daar door de vele spotters worden vastgelegd? Of heeft het misschien iets met het drankgebruik van de bewoners te maken? Niemand die het weet…

De meeste ongevallen gebeuren op rechte wegen, gevolgd door kruispunten. Wegen met een maximum van 50 km/h zijn verantwoordelijk voor het grootste aantal incidenten: bijna 39.000 in 2024. Ook wegen met een limiet van 100 km/h scoren hoog.

Het aandeel ongevallen met alleen materiële schade blijft het grootst. In Flevoland, Limburg en Noord-Brabant loopt dat op tot bijna 90 procent. Dodelijke ongevallen blijven overal onder de 1 procent, met Friesland als hoogste uitschieter.

Volgens Overstappen.nl kan de daling uiteindelijk invloed hebben op verzekeringspremies, al blijven hogere herstelkosten een belangrijke factor. En je weet, duurder wordt alles, goedkoper vrijwel nooit…

Doe maar gewoon voorzichtig.